Minecraft już niedługo otrzyma ray tracing na Xbox Series X/S

Minecraft na Xbox Series X/S obsłuży ray tracing

Minecraft with raytracing on Xbox? The latest Minecraft Preview is optimized for Xbox Series S / X and has early raytracing support pic.twitter.com/cqH0cuGbtS — Tom Warren (@tomwarren) March 28, 2022

Minecraft w wersji na konsole Xbox Series X/S już wkrótce wzbogaci się o obsługę technologii ray tracing. Użytkownicy dostrzegli bowiem obecność wyczekiwanej funkcji w odsłonie beta produkcji dostępnej dla uczestników programu Xbox Insiders. Nie wiadomo jednak, kiedy odpowiedni patch trafi do wszystkich graczy.Ray tracing w kontekście Minecrafta pojawiał się na przestrzeni ostatnich lat co najmniej kilkukrotnie. Jeszcze przed premierą Xbox Series X/S mieliśmy przecież do czynienia z pokazem możliwości technologii na te next-genowe konsole. Od tamtego czasu „ładniejszy” Minecraft był jednak dostępny wyłącznie dla posiadaczy komputerów osobistych. Wkrótce – po dwóch latach czekania – ma się to zmienić.Tom Warren, starszy redaktor w The Verge , zauważył ważną zmianę w najnowszej wersji Minecraft Preview na konsole Xbox Series X/S. Build ten został oznaczony jako. Wszystko wskazuje więc na to, że już niedługo gracze doczekają się naprawdę długo wyczekiwanego patcha – zapewne bliżej debiutu zawartości The Wild