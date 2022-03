Fortnite bez budowania. Nowy tryb właśnie zawitał do gry

"Nadaj sobie tempo dzięki szybszemu Sprintowi, przypominającej parkour Wspinaczce i przyciągnij się do wysoko położonych miejsc dzięki wyciągom – nowym metodom poruszania się wprowadzonym w rozdziale 3 Sezonu 2, już tak bardzo popularnym."

Epic Games poinformowało dziś, że w Fortnite pojawił się nowy tryb "Zero Budowania".Według twórców gry "Zero Budowania" to najszybsza wersja Battle Royale – bez budowania, wszyscy gracze mają teraz odnawiającą się Nadsłonę jako główną linię obrony.- czytamy w oficjalnym komunikacie.Jak włączyć Zero Budowania? Wystarczy na stronie Odkryć wybrać odpowiedni tryb z listy solo, par, trójek i oddziałów (przejdź na stronę Odkryć, klikając w lobby przycisk „ZMIEŃ” nad przyciskiem „GRAJ!”).