PlayStation Plus w nowej odsłonie. Sony prezentuje odpowiedź na Game Passa

PlayStation Plus już niedługo zostanie gruntownie przebudowany

PlayStation Plus Essential – dotychczasowi subskrybenci nie odczują jakichkolwiek zmian. Nadal będą otrzymywać kilka darmowych gier każdego miesiąca, ekskluzywne zniżki, zapisy gier w chmurze oraz możliwość zabawy po sieci. Nie zaoferowane zostaną żadne dodatkowe benefity, a cena również pozostanie taka sama (37 zł miesięcznie).

PlayStation Plus Extra – oprócz bonusów pochodzących z wersji Essential, osoby opłacające ten abonament uzyskają dostęp do katalogu zawierającego około 400 gier z konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Mowa tu o produkcjach prosto od PlayStation Studios, jak i tych pochodzących od innych deweloperów. Warto zaznaczyć, że wszystkie gry będą dostępne do pobrania na dysk, nie chodzi więc o streaming. Polska cena tego poziomu członkostwu nie została jeszcze ujawniona, podano ją wyłącznie w euro (13,99 euro za miesiąc, 39,99 euro za kwartał lub 99,99 euro za rok).

PlayStation Plus Deluxe – oprócz bonusów pochodzących z wersji Essential oraz Extra, osoby opłacające ten abonament zyskają dostęp do kilkuset klasycznych gier z konsol PlayStation, PlayStation 2 oraz PlayStation Portable. Poza tym Sony zaoferuje triale przeróżnych produkcji, co pozwoli na przetestowanie ich przed zakupem. Dodatkowo ten poziom członkostwa zawiera opcję streamingu katalogu gier z PlayStation 3 – w Polsce usługa PS Now nie jest jednak dostępna, więc ten benefit nie będzie dostępny w naszym kraju. Cena wyniesie 16,99 euro za miesiąc, 49,99 euro za kwartał lub 119,99 euro za rok. Państwa bez wspieranej oferty PS Now zapłacą nieco mniej, lecz nie wiadomo na razie ile.

Ponieważ jest to ogromny wysiłek związany z uruchomieniem usługi, wprowadzamy nową ofertę PlayStation Plus etapami na poziomie regionalnym. W czerwcu rozpoczniemy od wstępnej premiery na kilku rynkach w Azji, a następnie w Ameryce Północnej, Europie i pozostałych częściach świata, gdzie oferowana jest usługa PlayStation Plus. Chcemy, aby do końca pierwszej połowy 2022 roku w większości regionów PlayStation Network działała nasza nowa usługa subskrypcji gier PlayStation Plus. Planujemy również rozszerzyć naszą usługę strumieniowania w chmurze na dodatkowe rynki, a więcej szczegółów przedstawimy w późniejszym terminie.

Sony ogłosiło właśnie zmiany w swoich usługach streamingowych. Już w czerwcu fuzji ulegną PlayStation Plus i PlayStation Now – tym samym użytkownicy otrzymają dostęp do trzech poziomów członkostwa. Każdy z nich zaoferuje unikalne benefity (pokroju dostępu do kilkuset gier czy streamingu) za odpowiednio wyższą cenę.Plotki o projekcie PS Plus Spartacus okazały się prawdziwe i japoński gigant tak naprawdę tylko potwierdził to, o czym społeczność spekulowała przez ostatnie kilka miesięcy. Tym samym Sony w końcu przedstawiło własną odpowiedź na usługę Game Pass, która od dłuższego czasu rośnie w siłę. Są oczywiście istotne różnice – szczegółowy opis pomysłu korporacji znajdziecie poniżej.Przedstawione właśnie PlayStation Plus zadebiutuje już w czerwcu i zostanie podzielone na trzy poziomy członkostwa:Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu:Na szczegóły dostępności nowego PlayStation Plus w Polsce więc jeszcze nieco poczekamy. Należy też uzbroić się w cierpliwość jeśli chodzi o bibliotekę oferowanych gier – wszystko jednak wskazuje na to, że Sony nie zdecyduje się na udostępnianie swoich ekskluzywnych tytułów w dniu premiery.Źródło i foto: Sony