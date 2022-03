Powrót kultowego Kangurka Kao coraz bliżej. Specjalna edycja i polski dubbing

W innych krajach mają Mario, Raymana, Sonica, Crasha Bandicoota czy Frogera… Polska wbrew pozorom też ma rozpoznawalną kultową postać z gier platformowych. Sympatyczny Kangurek Kao co prawda nie zdobył aż tak dużej ogólnoświatowej popularności, ale w Polsce jest znany naprawdę wielu graczom i dla części z nich jego przygody kojarzą się z dzieciństwem. Po wielu latach postać powraca w kolejnej produkcji autorstwa Tate Multimedia.

Nowy Kangurek Kao wraz z zawartością specjalnej "Superskocznej Edycji" / Foto: Cenega

Nostalgiczna podróż dla starszych fanów Kangurka Kao i gratka dla młodszych odbiorców

Co do ostatniego elementu nie do końca mogę się zgodzić. Superskoczna Edycja będzie dostępna na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxa One, Xboxa Series S/X oraz Nintendo Switch. W przypadku ostatniej platformy oczywiście nie będzie mowy o płycie, w końcu Switch jako handheld nie ma gier odpalanych w taki sposób. Oczywiście wydawca w takim razie doda odpowiednią kopię produkcji dla konsoli Nintendo, to na pewno tylko małe niedopatrzenie szczegółu w materiałach promocyjnych.W grze możemy spodziewać się platformowej zręcznościowej rozgrywki z walką (także z bossami), zróżnicowanych światów pełnych tajemnic czekających na odkrycie oraz bardzo kolorowej oprawy graficznej, która zachęci młodszych do zabawy, a nieco starszym przypomni czasy świetności serii Kangurka Kao z przełomu XX i XXI wieku. Oczywiście produkcja będzie dostępna w polskiej wersji językowej z pełnym dubbingiem. Jeśli wasze młodsze rodzeństwo czy dzieci nie znają jeszcze przygód Kangurka Kao, to nowa odsłona cyklu będzie dobrą okazją, aby pokazać kultową polską postać rodem z platformówek.Źródło i foto: Cenega / własne