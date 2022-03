Mroczny Bloodborne teraz w stylu wyścigów retro niczym Mario Kart na Sony PS1

Pamiętacie specjalną fanowską wersję gry Bloodborne, która wyglądała jak wyjęta z czasów pierwszego Sony PlayStation?(przeciwieństwo remaku, specjalnie postarzenie) zrobionym w pełni na poważnie, po prostu oddaje możliwości graficzne, mechanikę i sterowanie rodem z gier lat ’90. Jeśli wtedy powstało by Bloodborne, to zapewne byłoby bardziej podobne do efektów tego projektu niż swojej realnej nowoczesnej odsłony.