Ogromny sukces Humble Bundle dla Ukrainy. Zebrano 20 mln dolarów

20 milionów na rzecz Ukrainy zebrano w zaledwie tydzień

Our all-for-charity Stand With Ukraine bundle has ended. Together, we've raised over $20 million for humanitarian relief efforts in #Ukraine!



Thank you all for your support!!! https://t.co/5qd70ruIoP — Humble Bundle (@humble) March 25, 2022

Minął ostatni moment na zakup paczki gier Humble Stand with Ukraine Bundle. W przeciągu jednego tygodnia udało się sprzedać ponad 473 tysiące zestawów za łączną kwotę 20 milionów dolarów – cała kwota zostanie rzecz jasna przelana na konta licznych organizacji humanitarnych pomagającym naszym wschodnim sąsiadom.Kolejna gamingowa zbiórka na rzecz Ukrainy zakończyła się ogromnym sukcesem. Ostatnimi czasy informowaliśmy Was o kilku takich przedsięwzięciach, lecz to tytułowe jest bez wątpienia największym zrealizowanym do tej pory. Humble Stand with Ukraine Bundle składała się z 122 elementów, z czego aż 87 stanowiły gry wideo (np. Fable Anniversary czy Metro Exodus). Wartość paczki wynosiła ponad 2000 euro.W jej posiadanie można było wejść jednak poprzez przelanie kwoty minimalnej wynoszącej 36,39 euro, czyli około 172 zł. Oczywiście wiele osób zdecydowało się na przekazanie nieco większej sumy – wszystko ze względu na charytatywny cel, którym była pomoc Ukrainie. Przez siedem dni udało się zgromadzić. Suma trafi na konta organizacji humanitarnych.Zakupiono dokładnie– robi wrażenie! Jeśli także zdecydowaliście się na zakup takiej paczki, to możecie mieć pewność, że Wasze pieniądze już wkrótce wesprą działanie. Mówimy więc o zweryfikowanych celach.To zapewne nie ostatnia tego typu akcja – rosyjska inwazja na Ukrainę wciąż trwa i coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy. Dlatego też świetnie patrzy się na przedsięwzięcia jednoczące konkretne społeczności, jak to było w przypadku Humble Stand with Ukraine Bundle.Źródło: Humble Bundle