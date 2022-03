Rocket League spotyka Mad Maxa. Sieciowe KEO za darmo na Steam

Zdalnie sterowane bojowe samochody w postapokaliptycznym sosie

Graj online ze znajomymi, w końcu KEO jest obecnie rozdawane zupełnie za darmo

Przy cotygodniowym rozdawnictwie Epic Games Store, można łatwo zapomnieć o innych launcherach, które w ramach czasowych promocji też oferują normalnie płatne gry za darmo. Oczywiście nie tak często jak wspominany Epic Games Store. Na najbardziej rozpowszechnionym Steam, można przez najbliższe dni odebrać samochodową sieciową strzelankę KEO.Produkcja jest na razie w fazie wczesnego dostępu, ale normalnie można ją kupić za 35,99 złotych (lub obecnie zupełnie bezpłatnie odebrać w ramach promocji). Z jednej strony widzimy w niej niewielkie, zdaje się, że zdalnie sterowane auta jak w Rocket League, ale klimat i rozgrywka bardziej przypomina Mad Maxa. Ewentualnie inne postapokaliptyczne światy z przewijającą się walką samochodów (np. seria gier Rage).Zabawa ogranicza się do trybów wieloosobowych. Singlowo można przejść jedynie samouczek. Po przejrzeniu recenzji stworzonych przez użytkowników Steam, można stwierdzić, że KEO ma potencjał i może zapewnić przyjemną zabawę. Oczywiście nie jest idealne, ale odbiór tytułu głównie obniża jej niezbyt duża społeczność. W końcu gra online powinna mieć wielu użytkowników. Ale w tym momencie to nie problem. Zawsze możecie powiedzieć o promocji graczom z rodziny i kręgu znajomych. Oczywiście z biegiem czasu Keo będzie rozwijane o kolejne tryby i możliwości.Odebranie produkcji jest banalnie proste. Wystarczy, że wejdziecie na jej kartę produktu na Steam () i po zalogowaniu się, aktywujecie przycisk z napisem "Dodaj do konta". Ewentualnie możecie poszukać KEO w dziale sklepu launchera. Macie na to czas. Jeśli jednak natraficie na problemy ze znalezieniem innych użytkowników, to studio wydało pewne zalecenia.Jak możemy przeczytać - "Jesteśmy małym studiem niezależnym i mamy grę we wczesnym dostępie, więc możemy testować nowe funkcje i rozwijać społeczność, ale prosimy zrozumieć, że może być trudno zebrać graczy z różnych stref czasowych, grających w wielu lobby. Sugerujemy następujące godziny jako najlepsze, aby dołączyć do naszych serwerów: Europa 8pm-10pm CET (Paryż), Ameryka 8pm-10pm EST (Nowy Jork), Azja 8pm-10pm (Beijing). Prosimy o wyrozumiałość, gdy będziemy budować bazę graczy (wkrótce wprowadzimy nową funkcję "graj, gdy czekasz"!). W międzyczasie zapraszamy do korzystania z naszego symulatora lobby." Wspominane 8 pm do 10 pm CET dla Europy, to godziny pomiędzy 20:00 i 22:00 zimowego czasu w Polsce. Dla czasu letniego będzie to zakres od 21:00 do 23:00.Źródło i foto: Steam / własne