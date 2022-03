Amazon Prime Gaming w kwietniu. Przeciek ujawnia listę gier, w tym świetnego klasyka RPG

Świetne klasyki i kilka nowszych mniejszych gier w Amazon Prime Gaming na kwiecień 2022

Odkąd w Polsce pojawił się abonament Amazon Prime (49 złotych płacąc raz na rok lub 10,99 złotych w planie miesięcznym) i bardzo wielu graczy zaczęło korzystać też z Prime Gaming, który jest jego częścią, w zasadzie nie mamy zaskoczeń. Co miesiąc kilka dni przed oficjalnymi informacjami ze strony Amazona, otrzymujemy później dobrze sprawdzające się nieoficjalne listy gier. Już teraz z dużym prawdopodobieństwem wiemy, co będzie do odebrania w kwietniu, czyli za kilka dni.Jedną z dwóch najciekawszych pozycji miałby być The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition. Można powiedzieć, że już klasyczne pierwszoosobowe RPG fantasy z 2006 roku. Całkiem nieźle prezentuje się też nietypowa trzeciosobowa strzelanka Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville z roślinami i zombie w roli głównej. W Turnip Boy Commits Tax Evasion wcielamy się w rzepę, w przygodowej grze RPG (kolorowa grafika 2D w stylu Nintendo) opowiadającej o świecie warzyw. Nanotale: Typing Chronicles jest przygodówką z wieloma elementami RPG. House of 1000 Doors: Family Secrets stawia wyłącznie na mechanizmy przygodówkowe i opowiada historię z udziałem duchów.