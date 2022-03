Snoop Dogg przywędrował do Call of Duty: Mobile. Raper promuje nowości w grze

Niecodzienna kolaboracja.



Firma Activision podzieliła się szczegółami ogromnej aktualizacji, która już pod koniec marca trafi na serwery Call of Duty: Mobile. Gracze mogą spodziewać się przede wszystkim startu trzeciego sezonu oraz nowościami inspirowanymi latami 80. Mowa tu chociażby o zupełnie nowej mapie czy broniach, wydarzeniach tematycznych i... możliwości zabawy jako Snoop Dogg. Na co dokładnie muszą przygotować się użytkownicy?



Niedługo rusza sezon 3 w Call of Duty: Mobile

to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych produkcji mobilnych. Jej serwery odwiedzają każdego dnia setki tysięcy osób i żeby ten stan utrzymać niezbędne jest wprowadzanie dosyć regularnych aktualizacji zawartości. Tych od momentu debiutu gry było naprawdę sporo i wygląda na to, że kolejna z nich zostanie zaimplementowana już 30 marca. Nowości będzie sporo i ucieszą się z nich fani kolorowych lat 80. w Stanach Zjednoczonych.



Sezon 3 został nazwany "Radical Raid" i pozwoli na zdobycie 50 nowych nagród w przepustce sezonowej - zarówno darmowa, jak i darmowa. Spodziewać się możemy również kilku operatorów, broni MAC-10 SMG, nowej umiejętność operatora: rdzeń reaktora, schematów broni, wizytówek, amuletów czy punktów COD (CP). Jeśli więc ktoś lubuje się w season passach, to powinien być zadowolony. To oczywiście nie koniec.



Patch promowany jest przez Snoop Dogga, który stał się właśnie grywalną postacią w Call of Duty: Mobile - można go odblokować w sklepie. Można do niego dokupić specjalne przedmioty dostępne w sekcji Szczęśliwe Losowania. Tego typu kolaboracja wydaje się dosyć niecodzienna, lecz ekstrawagancki raper chyba przyzwyczaił już swoich fanów, że pojawia się w niespodziewanych miejscach. Mężczyzna jest zresztą gamerem - zapewne sporo osób pamięta, jak podczas transmisji na żywo po prostu wyszedł z domu na kilka godzin.