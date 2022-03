Nietypowy pinball w stylu horrorów retro. Demon’s Tilt za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store chyba ostatnio polubił się z tematyką grozy. Tydzień temu otrzymaliśmy, a dziś znów powracamy do tematyki grozy. Choć w stylu retro i w niecodziennym wydaniu, jakim jest pinball. A do tego nietypowy pinball z elementami znanymi z innych gatunków gier.Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Turbo Charged Pinball powraca! A z nim większe duszki, więcej złoczyńców, więcej tajemnic i oczywiście więcej kulek! Demon's Tilt przesuwa granice gatunku Video Pinball przy pomocy elementów Shmup & Hack'N'Slash."

Omawianą grę możecie dopisać do swojego konta Epic Games całkowicie bezpłatnie. Wystarczy, że wejdziecie na jej kartę produktu () i po zalogowaniu się klikniecie na przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku kolejnych ekranach, zyskacie tę pozycję na stałe i to bez wydawania ani grosza. Alternatywnie można jej poszukać w dziale sklepu

Za tydzień aż dwie gry za darmo, w tym świetna strategia fantasty Total War: Warhammer / Foto: Epic Games Store - własne

Na dopisanie do swojego konta Demon’s Tilt macie dokładnie tydzień. W, promocja zmieni się i Epic Games Store zaoferuje dwa nowe tytuły. Jeden z nich, to pierwszoosobowy akcyjniak w klimatach Księcia Persji - City of Brass. Możliwe, że macie go już na swoim koncie Epic Games, bo mogliście już go odebrać za darmo pod koniec maja 2019 roku. Za to drugą pozycją będzie świetna wysokopółkowa strategia Total War: Warhammer.Źródło i foto: Epic Games Store