To nie film aktorski. Nowy pokaz silnika Unity wbija w fotel

Unity Enemies zapiera dech w piersiach, postać wygląda jak żywa aktora, a nie komputerowy render

Technologia już jest, przy odpowiedniej mocy obliczeniowej gry nabiorą nowego wymiaru

Dwa miesiące temu mogliście przeczytać o przejęciui przy tej okazji wypuszczeniu krótkiego filmu będącego demem technologicznym. Unity dalej się rozwija i pokazuje kolejny projekt, który wygląda na o wiele bardziej zaawansowany niż poprzedni film stworzony przy udziale Ziva.Trwające dwie minuty demo o tytule Enemies, po krótkim intrze przedstawia kobietę w pokoju o ruchomych elementach, a także zmieniającym się tle. Postać siedzi przy stole i sama rozgrywa partię w szachach bawiąc się też figurami. Wszystko to jest naprawdę wyjątkowe z racji pierwszego wrażenia połączenia filmu aktorskiego z efektami komputerowymi. Zanim wirtualna kamera przybliży się mocniej do kobiety, można mieć wrażenie, że mamy do czynienia z żywą aktorką nałożoną na grafikę komputerową. Jednak wszystko, nawet kobieta, zostało wyrenderowane w Unity.Oczywiście przy odpowiednio dużym przybliżeniu czar pryska i da się od razu spostrzec cyfrowy charakter postaci. Jednak także wtedy jakość robi ogromne wrażenie. Zadbano o ogrom małych szczegółów. Oszukiwanie zmysłu wzroku jest kolejny raz zauważalnie coraz bliżej dosłownej fotorealistyki. Demo opiera się na zaprezentowanych w 2019 i 2020 roku pokazach wideo The Heretic. Już wtedy mogliśmy zobaczyć bardzo dobrze odwzorowanego cyfrowego człowieka, jednak od tego czasu dokonał się ogromny postęp.Czy wkrótce zobaczymy równie szczegółowe postaci w grach na PC czy konsolach? W pierwszym odruchu można by było pomyśleć, że tak. W końcu zastosowane efekty jak np. ray tracing, SSGI, HDRP czy Adaptice Probe Volumes są wykorzystywane przez deweloperów. Jednak wszystko rozbija się o wydajność. Teoretyczne możliwości technologii to jedno, a renderowanie w czasie rzeczywistym grafiki na powszechnym nie tak mocnym sprzęcie, to zupełnie inna sprawa. Enemies podobno nie było prerenderowane, a na bieżąco obliczane, jednak tak dobrze wyglądająca kompletna gra raczej byłaby zbyt ciężka dla przeciętnych maszyn.Źródło i Foto: Unity Technologies / własne