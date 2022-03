GOG z wielką wyprzedażą gier na początek wiosny

W przecenie ponad 4000 tytułów.

GOG Games Festival Spring Edition - promocje

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition (-80%)

Control Ultimate Edition (-70%)

Cyberpunk 2077 (-50%)

Diablo + Hellfire (-20%)

Disco Elysium – The Final Cut (-60%)

Dragon Age: Origins – Ultimate Edition (-74%)

Dungeon Keeper 2 (-75%)

Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75%)

Heroes of Might and Magic 4: Complete (-75%)

Heroes of Might and Magic 5: Bundle (-74%)

Rayman 2: The Great Escape (-74%)

This War of Mine: Complete Edition (-84%)

Warcraft I & II Bundle (-20%)

Wiedźmin – Edycja Rozszerzona (-85%)

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów – Edycja Rozszerzona (-85%)

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Gry Roku (-80%)

Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści (-69%)

Nowe dema i zapowiedzi

GOG to jedna z platform, która regularnie organizuje wyprzedaże gier. Tym razem na GOG.com wystartowała wyprzedaż gier z okazji pierwszego dnia wiosny – GOG Games Festival Spring Edition. Z jej okazji można zgarnąć wiele tytułów w promocyjnej cenie oraz wypróbować liczne nowe dema gier.W ramach GOG Games Festival Spring Edition przeceniono takie gry jak Disco Elysium – The Final Cut, This War of Mine: Complete Edition, Control Ultimate Edition, Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Gry Roku, Cyberpunk 2077 i wiele innych. Listę najciekawszych moim zdaniem promocji umieściłam poniżej:W sumie na GOGu przeceniono ponad. To naprawdę niemało. Prawie każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.Jak wspomniałam, GOG Games Festival Spring Edition to także nowe dema gier do wypróbowania. Mowa między innymi o demach takich produkcji jak Tera Nil, Imagine Earth, Ozymandias: Bronze Age Empire Sim, Mondealy czy Zoria: Age of Shattering.Dodatkowo z okazji wyprzedaży zapowiedziano, że później w tym roku na GOG.com trafia gry Plague Tale: Requiem oraz Steelrising, gdy tylko nastąpi ich premiera. Plague Tale: Requiem to rzecz jasna kontynuacja wydanej w 2019 roku przygodowej gry akcji Plague Tale: Innocence.Wyprzedaż GOG Games Festival Spring Edition potrwa na GOG.com do 4 kwietnia, do godziny 14:00. Oznacza to, że masz jeszcze mnóstwo czasu, by zapoznać się z jej ofertą i ewentualnie z niej skorzystać.Pamiętaj, że z naszej bazy z oprogramowaniem możesz pobrać aplikację GOG Galaxy 2.0.Źródło: mat. prasowe