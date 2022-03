Fortnite: w przeciągu doby zebrano 36 mln dolarów na pomoc Ukrainie

Kwota robi wrażenie.

Epic Games przekazał 36 milionów dolarów na pomoc Ukrainie

Społeczność graczy zgromadzona wokół Fortnite wydała w przeciągu ostatniej doby ponad 36 milionów dolarów na mikrotransakcje. Kwota ta została przeznaczona organizacjom charytatywnym wspierającym działania humanitarne w Ukrainie. Wynik ten robi wrażenie – zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że do końca przedsięwzięcia pozostało jeszcze 13 dni.Zaledwie kilkadziesiąt godzin temu informowaliśmy Was, że firma Epic Games wpadła na dosyć szlachetny pomysł. Okazuje się bowiem, iż wpływy ze wszystkich zakupów dokonanych za realne pieniądze w Fortnite między 20 marca a 3 kwietnia trafią do organizacji pomagającym ofiarom rosyjskiej inwazji na naszych wschodnich sąsiadów. Mowa tu o również o dochodach ze sprzedaży kart V-Buck czy mikrotransakcjach dokonanych na konsolach Xbox.Właśnie dowiedzieliśmy się, że nie mówimy tu o groszowych kwotach.Jeśli trend się utrzyma, to Epic Games przekaże około 430 milionów dolarów – są to jednak tylko spekulacje. Warto przy okazji zaznaczyć, iż firma nie będzie czekać na przelew pieniędzy od swoich partnerów pośredniczących w płatnościach. Sam proces mógłby w takich przypadkach trwać bardzo długo.