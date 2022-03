Gamivo i mali twórcy gier dla Ukrainy. Loteria kluczy Steam "Slava Ukraini"

Kup losową niezależną grę, a całość wpłaty będzie przekazana na pomoc Ukrainie / Foto: Gamivo

Mali twórcy także pomagają Ukrainie przekazując za darmo klucze gier na Steam w zamian za wpłaty

O nabyciu gry w ramach Slava Ukaini na Gamivo można myśleć jako o cegiełce w charytatywnej zbiórce pieniędzy (ich wartość zwykle nie oddaje wysokosci datków). W mocniej rozchwytywanych medialnie pakietach gier, zwykle poza wsparciem, mamy po prostu bardzo dobrą okazję na zaopatrzenie się w dane tytuły w świetnej cenie. W tym przypadku realna wartość losowych kluczy nie jest tak dobra w stosunku do ceny "cegiełki", która kosztuje 9,52 złotych. Zdarzają się produkcje warte normalnie na Steam około 50 złotych, ale też dosłownie kilka złotych, a przy trwających aktualnie promocjach nawet i mniej niż 2 złote. Jednak niezależnie od wartości, nie ma wśród nich większych hitów, nawet biorąc pod uwagę zasięgi gier niezależnych.Co można trafić w Slava Ukraini? Klucze Steam dla takich produkcji jak np. Chicken Shoot Gold, Ancient Dino Runner, Yoshimitsu Hatsumi, The Guard of Dungeon, Defence to Death, Target Speed, ShipLord, Asteroid Bounty Hunter, Mermaid Adventures: The Frozen Time, Forgotten Faces, Eron, Memories of a Vagabond czy The Next Door i wiele innych. Zdecydowanie nie jest to pierwszoligowa czy nawet drugoligowa mieszanka, może nawet niejako Gamivo chce przy okazji akcji pomocy pozbyć się mało rozchwytywanych kluczy z katalogu. Mimo wszystko może warto dać szansę bardzo małym niezależnym twórcom, którzy wspólnie z Gamivo wspierają Ukrainę? Pakiet Slava Ukraini z Gamivo znajdziecie. Nie wiadomo, jak długo będzie w sprzedaży. Co ważne, firma niestety nie podała szczegółów, jakiej organizacji charytatywnej przekaże pieniądze zebrane na sprzedaży Slava Ukraini.Źródło i Foto: Gamivo / własne