Wiedźmin 4 został oficjalnie zapowiedziany. Gra powstanie na silniku Unreal Engine 5

Szczegóły projektu nie są na razie znane.

Kolejna gra z serii Wiedźmin zapowiedziana

Jednym z kluczowych filarów RED 2.0 — transformacji, którą obecnie przechodzi studio — jest większy nacisk na technologię i właśnie to działanie leży u podstaw naszej współpracy z Epic Games. Naszym celem nie było po prostu pozyskanie licencji na silnik; razem z naszymi partnerami widzimy tę współpracę jako pierwszy krok w długiej i owocnej współpracy. W przypadku wcześniejszych gier studia, rozwój i przygotowanie REDengine pod dany tytuł wymagało znacznych zasobów i nakładu pracy. Dlatego niezwykle ważne było dla nas, aby w przypadku kolejnej gry CD PROJEKT RED wyznaczyć kierunek technologiczny tak szybko, jak to możliwe. Współpraca, którą nawiązaliśmy podniesie efektywność w procesie produkcji, a także jej przewidywalność. Jednocześnie dzięki niej otrzymamy dostęp do narzędzi do tworzenia gier z najwyżej półki. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jakie niesamowite przygody uda nam się stworzyć w Unreal Engine 5!

CD Projekt RED zapowiedziało właśnie, że w produkcji znajduje się kolejna odsłona serii gier Wiedźmin. Powstaje ona na silniku Unreal Engine 5 i stanowi początek nowej sagi w ramach franczyzy. Tym samym potwierdzono porzucenie REDengine oraz nawiązanie współpracy strategicznej z firmą Epic Games.Szczegółów projektu jeszcze nie zdradzono – wiadomo wyłącznie, iż. Paweł Zawodny, dyrektor ds. technologii w CD Projekt RED, skomentował temat produkcji oraz zmiany silnika w następujący sposób: