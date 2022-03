Wiedźmin 3: po kilku latach odnaleziono świetny easter egg

Ciekawostka dla wszystkich fanów gry.



Jeden z graczy odnalazł wyjątkowy easter egg w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jest on powiązany z postacią Vivienne występującą w dodatku Krew i Wino – odkrycie ciekawostki zajęło więc niemalże sześć lat. Nie udałoby się to raczej bez wskazówek udzielanych przez jednego z projektantów questów, pracownika studia CD Projekt RED.



Easter egg w Wiedźminie 3 odnaleziony po kilku latach

Twórca internetowy pod pseudonimem xLetalis od dłuższego czasu poluje na przeróżne smaczki pozostawione przez deweloperów w Wiedźminie 3. Kilka dotyczyło postaci Vivienne i jak się okazuje – jeden z nich był arcytrudny do znalezienia. Powodem była jego nieoczywistość, na co uwagę zwrócił nawet Philip Weber, projektant questów. W odpowiedzi na filmik influencera napisał post na Twitterze o wymownej treści: „Ciekawe, kiedy gracze odkryją ostatni sekret Vivienne”.



Nie trzeba było zbyt długo czekać na reakcję społeczności. Podchwyciła ona temat i podczas jednego z charytatywnych streamów zaczęła wypytywać dewelopera o kolejne wskazówki. Powiedział on, że easter egg „jest na Skelliige i że „sięga nieco dalej, niż można by się tego spodziewać”. Zagadkę właśnie udało się rozwiązać, co rzecz jasna udokumentował xLetalis. O co więc dokładnie chodziło? Tak tylko jeszcze przestrzegę – jeśli jeszcze nie graliście w Krew i Wino, to poniższy akapit będzie obfitował w spoilery.