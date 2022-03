Nowy sezon Fortnite. Dochody z gry będą przeznaczone na pomoc Ukrainie

Świetna akcja.

Epic Games dla Ukrainy

"100% wpływów Epic Games z Fortnite równe jest cenie brutto zakupów w grze Fortnite oraz zrealizowanych zakupów w sklepach fizycznych w okresie od 20 marca 2022 do 3 kwietnia 2022 na całym świecie, po odjęciu podatków, opłaty pośredników płatności, refundacji, zwrotów i rewersów"

Nie zapominajcie o Humble Bundle

Nowy sezon Fortnite startuje już dziś. Będąca deweloperem gry firma Epic Games zapowiedziała, że całe dochody z najbliższych dwóch tygodni przekaże na pomoc humanitarną dla Ukrainy, która 25 dni temu została zaatakowała przez wojska rosyjskie. Akcja potrwa od 20 marca do 3 kwietnia i dotyczyła będzie wszystkich zakupów, jakich gracze dokonają w obrębie produkcji. Mowa o potencjalnie gigantycznej sumie pieniędzy.Wszystkie pieniądze przeznaczone przez graczy na zakup V-dolców, subskrypcji, prezentów i paczek z przedmiotami kosmetycznymi zostaną przekazane przez Epic Games na pomoc Ukrainie. Ba, firma zadeklarowała, że przeznaczy na ten cel również dochody ze sprzedaży fizycznych kart podarunkowych, o ile tylko zostaną one wykorzystane we wspomnianym wyżej okresie akcji. Nie będą się liczyć jedynie zakupy za V-dolce w Fortnite , gdyż nie są to zakupy za prawdziwe pieniądze.- czytamy w komunikacie.Co ważne, do Epic Games dołącza Xbox i przeznaczy wszystkie wpływy osiągnięte z Fortnite na te same cele. Podobnie uczyni Microsoft, który przekaże 100% wpływów netto ze sprzedaży treści Fortnite w Microsoft Store.Epic Games podało, że zebrane środki trafią m.in. do Unicefu, Światowego Programu Żywnościowego Narodów Zjednoczonych (UNWFP), Direct Relief oraz UNHCR.Przypominam, że równolegle trwa akcja Humble Stand with Ukraine Bundle , w ramach której dosłownie za bezcen można kupić 82 ciekawe gry, wśród których nie zabrakło propozycji AAA. Wszystkie wpływy z jej sprzedaży będą przekazane na pomoc humanitarną dla Ukrainy.Źródło: Epic Games