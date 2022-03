Humble Bundle dla Ukrainy to aż 82 gry w rewelacyjnej cenie

Grzech nie skorzystać.

Humble Bundle dla Ukrainy

Amnesia: Rebirth

Back 4 Blood

Fable Anniversary

Kerbal Space Program

Kingdom Two Crowns

Max Payne 3

Metro Exodus

Quantum Break

Slay the Spire

Spyro Reignited Trilogy

Sunset Overdrive

The Long Dark

This War of Mine

W sieci ukazała się prawdopodobnie najlepsza paczka Humble Bundle w historii. Najlepsza nie tylko ze względu na atrakcyjną cenę i arcyciekawą zawartość w postaci mnóstwa interesujących gier, ale także cel. Pieniądze zebrane ze sprzedaży Humble Stand with Ukraine Bundle zostaną w całości przekazane na pomoc humanitarną dla Ukrainy.Najnowsza paczka Humble Stand with Ukraine Bundle zawiera aż 123 elementy, pośród których znalazły się 82 gry i 4 DLC. Wystarczy zapłacić 36,39 euro (ok. 171 złotych), aby otrzymać całą masę gier w wersjach na Steam, Rockstar Games Launcher i GOG. Pośród nich widnieją takie perełki jak:…i naprawdę wiele innych.Pełną listę produkcji znajdziecie na oficjalnej stronie akcji Humble Stand with Ukraine Bundle . Wszystkie tytuły otrzymuje się w formie kluczy, więc jeśli traficie na jakieś duplikaty, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je komuś przekazaćDzięki Humble Stand with Ukraine Bundle w chwili opublikowania tego artykułu zebrano już kwotę 4 234 018 euro, czyli przeszło 20 milionów złotych.Źródło: mat. własny