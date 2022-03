Xbox Cloud Gaming na Steam Decku. Granie w chmurze możliwe przez Microsoft Edge

Ważne ogłoszenie dla posiadaczy sprzętu.

Xbox Cloud Gaming od teraz na Steam Decku

Ściśle współpracowaliśmy z Valve i zespołem Xbox Cloud Gaming, aby zapewnić wsparcie dla Xbox Cloud Gaming (Beta) z Xbox Game Pass Ultimate poprzez Microsoft Edge Beta dla Steam Deck. Sami jesteśmy tym szczególnie podekscytowani, ponieważ uważamy, że może to otworzyć nowe możliwości w społeczności graczy na Linuksa.

Microsoft ogłosił właśnie o nawiązaniu ścisłej współpracy z firmą Valve. Na ten moment obejmuje ona możliwość korzystania z usługi Xbox Cloud Gaming na urządzeniu Steam Deck. Wszystko za sprawą udostępnionej wersji beta przeglądarki Microsoft Edge. Użytkownicy posiadający wykupiony abonament Xbox Game Pass Ultimate otrzymali więc dodatkowe benefity.Nie da się ukryć, że firma Valve pokłada ogromne nadzieje w swoim najnowszym projekcie. Zachęcić do jego zakupu można na wiele sposobów – jednym z nich jest rzecz jasna obsługiwana biblioteka gier wideo. Choć na razie nie ma jeszcze mowy o udostępnieniu pełnego asortymentu, to właśnie poczyniono krok milowy ku realizacji tego celu. O czym dokładnie mowa?Podstawowym elementem jest tu przygotowanie specjalnej wersji przeglądarki Microsoft Edge na system Linux. Znajduje się ona obecnie w fazie beta, lecz mimo tego pozwala na dosyć sporo – mowa tu przede wszystkim o dostępie do usługi Xbox Cloud Gaming. Dzięki temu posiadacze Steam Decka mogą wykorzystać możliwości strumieniowego przesyłania gier.Współpracę skomentowała Missy Quarry, menedżer społeczności Microsoft Edge:Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z ujawnieniem listy tytułów ze stajni Xbox Game Studios, które będą wspierane na Steam Decku (niestety próżno na niej szukać Halo Infinite czy Microsoft Flight Simulator). Swojego zadowolenia z tego powodu nie kryje zarząd Valve, który nie może doczekać sięNa razie jednak nie padło w tym temacie ostatnie słowo. Musimy poczekać na stosowną natywną aplikację, lecz trudno o wskazanie konkretnego terminu. Xbox Cloud Gaming to obecnie najlepsza alternatywa jeśli komuś naprawdę zależy na skorzystaniu z biblioteki Xbox Game Pass.