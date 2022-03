W jak wiele gier z 2022 udało Ci się zagrać? Wydawaj mniej, graj więcej

Rok 2022 przyniósł wysyp świetnych gier.

2022 miał dobry start, w samym lutym byliśmy świadkami premier paru kandydatów na najlepszą grę roku; Dying Light 2: Stay Human, Horizon Forbidden West, Life is Strange Remastered Collection, Sifu, Destiny 2: The Witch Queen i oczywiście, prawdopodobny laureat pierwszego miejsca - Elden Ring. Nie zapominajmy o portach PC God of War oraz Monster Hunter Rise które wydano w Styczniu. Dobry początek kolejnego roku. W ile gier już zagrałeś?Znalezienie funduszy, żeby zagrać w nie wszystkie może okazać się całkiem trudne, szczególnie gdy jedna premiera goni następną. Nie wspominając nawet o tym, że już czekają na nas kolejne premiery na Marzec. Dokładnie wyceniasz wady i zalety każdego zakupu, czy może czekasz na wyprzedaż, żeby można było zagrać w kolejne tytuły? Ile trzeba będzie czekać, żeby zagrać w to, w co chcesz zagrać już teraz?Kupuj na Eneba, ulubionym rynku gier wszystkich graczy, aby zaoszczędzić do 74 Złotych (mniej więcej) na najnowszych grach komputerowych.Poznaj znakomitą historię i odkryj tajemnice. Otrzymasz pierwsze 5 epizodów Life is Strange oraz prequel - before the Storm w cenie jednej kolekcji z ulepszoną grafiką i oświetleniem.Niewiele gier pozwoli Ci swobodnie ćwiczyć parkour w otwartym świecie, skakać po dachach i przy okazji kopać zombie po głowie. Wsystem parkour został perfekcyjne odwzorowany.Przegapićto grzech. Gra wygląda, jakby była kręcona jednym ujęciem, co już robi wrażenie, gdyby jednak tego było mało, to mamy też do czynienia z poruszającą historią relacji między ojcem a synem przedstawioną w brutalnym stylu God of War.Poluj na potwory w- według wielu graczy, najlepszej grze z serii. Twórcy gry zrezygnowali z wielu żmudnych mechanik i skupili się na tym, co najlepsze w serii - polowaniu na wielkie potwory.. Dla wielu fantów Destiny 2, jest to najlepsza kampania ze wszystkich dodatków, które dotychczas wydano. Wygląda na to, że Bungie wreszcie zrozumiało, co najlepiej sprawdza się w ich grze i postanowili to wykorzystać.Trening czyni mistrza - taka jest filozofia Kung Fu, to samo wyznają twórcy gry o sztukach walki. Gra jest inspirowana filmami mistrzów kina Hong Kongu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, czyli Brucem Lee i Jackie Chanem. Czy masz cierpliwość i dyscyplinę jak mistrz Sifu?Ruszaj na Zakazany Zachód. Przemierzysz postapokaliptyczne krainy Ameryki pieszo lub na mechanicznym wierzchowcu - sequel Horizon Zero Dawn jest większy, lepszy i piękniejszy. Historia Aloy doczekała się kontynuacji wJeśli nie mieszkasz pod kamieniem, to wiesz, żejest ostatnio na językach wszystkich graczy i nie zanosi się na zmianę, co więcej najpewniej otrzyma tytuł gry roku. Elden Ring to ukoronowanie dotychczasowego dorobku FromSoftware.Zdobądź tańsze karty prepaid PSN i oszczędzaj podczas kupowania w sklepie PSN. Nie czekaj na specjalną wyprzedaż Sony. Kupuj i graj, w co tylko chcesz, kiedy chcesz. Tańsze karty PSN pozwolą Ci zaoszczędzić na najnowszych premierach gier.Kup tańsze karty podarunkowe PSN tutaj Nie ważne na jakiej konsoli grasz. Eneba oferuje tańsze cyfrowe klucze gier komputerowych, waluty wykorzystywane w grze, subskrypcje na konsole i karty podarunkowe na każdą z głównych konsol. Nie musisz już czekać na wyprzedaże, graj w co tylko chcesz, kiedy chcesz. W Eneba wszystkie ceny są zawsze tańsze. 24/7.Sprawdź sam. Zobacz ofertę Eneba już teraz