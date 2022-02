GTA VI w drodze? Rockstar oficjalnie potwierdza prace nad nowym GTA

Rockstar niby potwierdził GTA VI, ale zarazem go dosłownie nie potwierdził. O co dokładnie chodzi?

Plotki o GTA VI pojawiają się w sieci wręcz od wielu lat. Ale dopiero teraz cokolwiek w temacie potwierdziło samo studio Rockstar Games. Firma należąca do koncernu Take-Two Interactive uchyliła rąbka tajemnicy przy okazji omówienia kolejnych nowości w GTA Online i GTA V. A w zasadzie chodzi o specjalne wersje na Xbox Series X i S oraz PlayStation 5. W cieniu tej informacji niejako na doczepkę przyczaiło się coś o znacznie większym kalibrze.Swój komunikat studio zakończyło słowami "Wiemy, że dzięki niespotykanej długowieczności GTAV wielu z was pytało nas o nową pozycję w serii Grand Theft Auto. Z każdym nowym projektem, który rozpoczynamy, naszym celem jest zawsze znacznie wykraczać poza to, co już wcześniej dostarczyliśmy - i z przyjemnością potwierdzamy, że aktywne prace nad kolejną pozycją z serii Grand Theft Auto są już w toku. Nie możemy się doczekać, aby przekazać wam więcej, gdy tylko będziemy gotowi, więc śledźcie oficjalne informacje w Rockstar Newswire. W imieniu całego naszego zespołu dziękujemy wszystkim za wsparcie i nie możemy się doczekać, aby wkroczyć z wami w przyszłość!"