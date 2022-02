Warcraft trafi na urządzenia mobilne. Blizzard potwierdza prace nad projektem

Szczegółów jednak brak.

Blizzard przeniesie markę Warcraft na urządzenia mobilne

Activision Blizzard potwierdziło, że w 2022 roku doczekamy się gry mobilnej osadzonej w uniwersum Warcraft. Informacja ta została podana podczas prezentacji wyników finansowych za ostatni kwartał 2021 roku. Szczegóły projektu nie zostały jednak podane, więc społeczność musi uzbroić się w cierpliwość.Rynek gier mobilnych wydaje się nie do zatrzymania, na co wskazują najnowsze raporty . Nic więc dziwnego, że sporo firm podejmuje decyzje dotyczące przeniesienia głośnych marek na smartfony. Nie zawsze spotyka się to oczywiście z ciepłym przyjęciem ze strony graczy, lecz potencjalnie ogromne zyski wydają się w tym przypadku lepszym motywatorem dla przedsiębiorców.Chyba najbardziej kontrowersyjną akcją związaną z zapowiedzią produkcji mobilnej okazało się zaprezentowanie Diablo Immortal podczas wydarzenia BlizzCon 2018. Sposób w jaki Blizzard Entertainment podzielił się informacją o tworzeniu tego projektu stał się w oczach wielu definicją wizerunkowej tragedii. Przy okazji zabrakło wtedy jakiegokolwiek doniesienia o np. Diablo IV.