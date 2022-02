Fortnite nie działa. Trwa awaria Fortnite 3.02.2022 [aktualizacja]

Trwa awaria.

Fortnite nie chce się włączyć lub nie możesz przejsć do menu głównego gry? Nic dziwnego. Trwa wielka awaria Fortnite, 3 lutego 2022 roku, zapoczątkowana około godziny 20:10. Liczba raportów w serwisie Downdetector rośnie. Nie da się zalogować do Fortnite i gracze nie wiedzą, co się dzieje. Co się stało?

Liczba raportów o awarii Fortnite. | Źródło: mat. własny z Downdetector

Fortnite nie włącza się

[Aktualizacja godz. 20:51, 3.02.2022 r.]:

Źródło: mat. własny z DowndetectorAwaria Fortnite 3.02.2022 trwa dopiero od kilkunastu minut, a jej przyczyny nie są znane. Gra nie działa poprawnie zarówno na komputerach osobistych, jak i smartfonach. Gracze mają problemy z zalogowaniem się do gry, przejściem do menu głównego gry, odbiorem przedmiotów i innymi. Czasami gra się po prostu nie włącza. To już druga taka sytuacja tylko w tym tygodniu.Jeden z wielu występujących błędów. | Źródło: mat. własnyGdy tylko dowiemy się co jest przyczyną usterek, wpis zostanie zaktualizowany.Sytuacja wydaje się wracać do normy - gra na razie działa poprawnie.Źródło: mat. własny, Downdetector