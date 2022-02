Steam Deck - powstała strona ze wszystkimi zweryfikowanymi grami na konsolę

Stworzył ją jeden z fanów.

Steam Deck Verified to świetna fanowska strona

Źródło: Steam Deck Verified

Użytkownik kryjący się pod pseudonimem AveryCafe postanowił stworzyć stronę zawierającą informacje o wszystkich zweryfikowanych grach pod kątem kompatybilności z konsolą Steam Deck. Pobiera ona informacje wprost z bazy platformy, więc mamy do czynienia z wiarygodnym i nieustannie aktualizowanym spisem.Już 25 lutego do konsumentów zostaną wysłane pierwsze egzemplarze urządzenia Steam Deck . Nieco wcześniej swoje odczucia co do sprzętu przedstawią liczni recenzenci oraz portale internetowe. Nie da się jednak ukryć, że oczekiwania społeczności względem konsoli są dosyć spore – dużo osób ma nadzieję na naprawdę udany i cieszący się zainteresowaniem projekt. Jak będzie naprawdę, to pokaże czas.Valve jednak prowadzi dosyć świadomą kampanię marketingową i przygotowuje ekosystem do tego, by jak najwięcej gier ze Steama działało prawidłowo na debiutującym urządzeniu. Dlatego też powstał specjalny system weryfikacji , który ocenia produkcje pod kątem kompatybilności ze Steam Deckiem. Dzięki temu użytkownicy będą dokładnie wiedzieć czego mogą spodziewać się po uruchomieniu tytułu na konsoli.Społeczność graczy jednak nie śpi i postanowiła przygotować narzędzie, które jeszcze bardziej ułatwi proces sprawdzania zgodności poszczególnych pozycji. Mowa o stronie internetowej Steam Deck Verified , za którą odpowiada internauta o pseudonimie AveryCafe. Narzędzie, co czyni z niego łatwo dostępne centrum kluczowych informacji.Wystarczy wpisać nazwę gry w specjalnym pasku wyszukiwania i naszym oczom od razu ukaże się, domyślnej konfiguracji kontrolera itd. Na ten moment możemy mówić o 266 obecnych w spisie produkcjach, z czego 116 jest „Zweryfikowane”. Oznacza to, że zadziałają one na Steam Decku bez konieczności podejmowania żadnych kroków.Oczywiście lista będzie regularnie aktualizowana o nowe tytuły i naprawdę należy przyznać, że mamy do czynienia z ciekawym przedsięwzięciem. Spodoba się on przede wszystkim posiadaczom nadchodzącej konsoli.– wtedy też zostanie wysłany z magazynów do osób, które zarezerwowały sprzęt w pierwszej kolejności.Źródło: Steam Deck Verified / Foto. Valve