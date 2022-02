Lubisz platformówki? Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko za darmo na Epic Games

Przyjemna i kolorowa platformówka od twórców Donkey Kong Country - za darmo na Epic Games

Odbierz bezpłatnie Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko, za tydzień Windbound

Epic Games Store zdaje się coraz częściej wypuszczać powtórki. Kolejną pozycją tego typu jest dostępna od dziś za darmo przez najbliższy tydzień kolorowa platformówka Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko. Produkcję można było pierwotnie odebrać już pod koniec grudnia 2019 roku, czyli nieco ponad dwa lata temu. Jeśli wtedy przegapiliście okazję, to macie znów szansę, na jej bezpłatne dodanie do konta Epic Games Store.Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Yooka i Laylee powracają w nowej platformówce studia Playtonic Games! Dwójka przyjaciół musi ponownie pokrzyżować knowania swojego największego wroga: Capital B. Aby zapobiec zniewoleniu całego królestwa pszczół za pomocą "Rojoumysłu", bohaterowie muszą dostać się do Niemożliwego Legowiska Capital B. Będzie trudno, ale z pomocą królowej Phoebee i jej Królewskiego Pszczołotalionu misja Yooki i Laylee może zakończyć się pomyślnie!""Poziomy platformowe w 2,5D! Każdy poziom oferuje piękne, bogate efekty wizualne o dużym poziomie szczegółowości i głębi. Yookę, Laylee i całą masę kolorowych postaci (zarówno dobrych, jak i złych) przedstawiono w oszałamiającej wersji 2,5D. Świat w 3D! Świat dostępny między poziomami to nie tylko miejsce przechodzenia między poziomami, ale zupełnie osobny element gry! Odkryj i odblokuj więcej poziomów 2D, rozwiązując zagadki i wykonując zadania. Uratuj pszczoły z Królewskiego Pszczołotalionu i szukaj kolejnych przedmiotów."Tradycyjnie po darmowy odbiór gry z Epic Games Store, należy udać się na jej kartę produktu (). Po zalogowaniu się aktywujemy przycisk z napisem "Pobierz" i dalej przeklikujemy się przez kilka kolejnych opcji. Alternatywnie możemy poszukać produkcji w dziale sklepu launchera