Gry mobilne zdominowały rynek. PC i konsole daleko w tyle

Rynek gier mobilnych dynamicznie rośnie w siłę

Źródło: Newzoo

Najnowszy raport opublikowany przez firmę Newzoo nie pozostawia złudzeń – rosnący wpływ rynku gier mobilnych to siła nie do zatrzymania. Finansowe wpływy z tego segmentu biją na głowę wyniki uzyskiwane przez konsole oraz komputery osobiste razem wzięte.Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego wszystkie głośne serie gier wideo zaczynają otrzymywać swoje mobilne odpowiedniki, to rozwiązanie tej zagadki jest niezwykle proste. Oczywiście chodzi o pieniądze – te z kolei nie są małe i dodatkowo można je łatwo pomnażać dzięki sprytnym systemom mikrotransakcji. Okej, ale o jakim poziomie kwot mówimy?Firma Newzoo zdecydowała się przeanalizować dochody pochodzące z poszczególnych gamingowych branż. Okazuje się, że gry mobilne stanowiły w 2021 roku ponad 52% rynki i przyniosły około. Wynik ten robi ogromne wrażenie – zwłaszcza wtedy, kiedy zestawimy go z rynkiemoraz. Tutaj zyski stają się coraz mniejsze.Największa część przychodu gier mobilnych pochodzi. Jeśli zaś chodzi o Amerykę, to tu mówimy o „wyłącznie” 15 miliardach dolarów. Warto jednak zaznaczyć, że rynek mobilny niezwykle dynamicznie rozwija się w Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Bliskim Wschodzie. To tam producenci zaczynają teraz celować jeśli chodzi o promocję głośnych tytułów.Oczywiście główny wpływ na ten stan rzeczy ma m.in. powszechność telefonów z Androidem. Deweloperzy mają więc ułatwione zadanie jeśli chodzi o tworzenie gier dostępnych na całym świecie. Jedynym rywalem jest na tej scenie wyłącznie iOS. Szacuje się, że. Do 2024 roku wynik ten ma przekroczyć próg 7 miliardów. Nic więc dziwnego, że gry mobilne rosną w siłę. Zakup konsoli czy dobrego komputera nie jest możliwy dla tak ogromnej liczy osób.Do tego dochodzi oczywiście. W większości przypadków mamy do czynienia z dosyć nachalnym zachęcaniem konsumentów do zakupu jakichś przedmiotów czy dodatków. Biorąc pod uwagę, że taką politykę prowadzą giganci pokroju Tencent czy Mihoyo, to wynik na poziomie 93 miliardów dolarów nie wydaje się progiem nie do przekroczenia. Zobaczymy.Źródło: Newzoo Android Police / Foto. pixabay.com (@DrMedYourRasenn)