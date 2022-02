Pierwsze recenzje Dying Light 2 już w sieci. Czy Techland sobie poradził?

Hit czy kit?

Dying Light 2 ocenione - jest dobrze!

Do internetu trafiły właśnie pierwsze recenzje Dying Light 2 – najnowszej gry od polskiego studia Techland. Już od pewnego czasu można było natknąć się na opinie sugerujące, że deweloperzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali naprawdę udany projekt. Czy to zdanie podzielają największe portale gamingowe? Dying Light 2 zadebiutuje na rynku 4 lutego. Konsumenci wyczekujący kontynuacji popularnej produkcji o epidemii zombie w końcu mogą więc zacierać ręce. Musieli oni uzbroić się w pokaźną dawkę cierpliwości – data premiery była bowiem kilkukrotnie przekładana. Dziś jednak mamy do czynienia z niemalże równie ważnym wydarzeniem. O godzinie 16:00 skończyło się embargo na publikację materiałów przedpremierowych. Trzeba przyznać, że napawają one optymizmem.Większość recenzentów jest zgodna co do tego, iż. Krytycy zwracają uwagę na długi i dobrze rozwinięty wątek fabularny oraz mnogość aktywności pobocznych (sam Techland swego czasu informował, iż ukończenie gry na 100% zajmie około… 500 godzin). Przyjemny okazuje się również system walki – ten ma być wymagający, ale satysfakcjonujący.Część portali wyraża się w dobrych słowach o postępie deweloperów jeśli chodzi o realizację cyklu dnia i nocy. Jest on podobno o wiele lepiej zrobiony niż miało to miejsce w pierwszej odsłonie. Stanowi wyzwanie dla graczy – zarówno pod względem liczby przeciwników na ulicach, jak i samego ciężkiego klimatu.