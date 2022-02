CD Projekt będzie tworzyć w tym roku dwie gry AAA jednocześnie

Ambitne plany.

CD Projekt będzie realizować dwie duże gry jednocześnie

Równoległa realizacja dwóch projektów AAA to nasz strategiczny cel na ten rok. Elementem, który w istotny sposób ma wspomóc ten proces jest trwająca transformacja studia zakładająca m.in. sprawniejszy sposób kontroli postępów developmentu danego produktu dzięki pracy w metodologii agile. Dodatkowo zamierzamy zatrudniać nowe, utalentowane osoby, które wesprą nasze zespoły deweloperskie. Nieocenione będzie także wsparcie nowego zespołu w Vancouver, który w kolejnych latach będzie się dynamicznie rozwijać.





Cyberpunk 2077 był cenną lekcją dla CD Projektu / Foto. CD Projekt

To zdecydowanie największy projekt CD Projekt Red – w stworzenie potężnego, żyjącego uniwersum Night City zaangażowanych było w sumie ponad 5 tys. osób. Rekordowy dla nas był także budżet gry, który można porównywać z największymi tytułami w historii gamingu. W niemal każdym aspekcie twórczym staraliśmy się osiągnąć zupełnie nowy poziom – podobnie, jak robiliśmy to z każdą kolejną wydaną przez nas grą trylogii wiedźmińskiej. Podeszliśmy do tego tytułu jak do czegoś więcej niż kolejnej gry. Zbudowaliśmy fundamenty pod nowy, globalny brand. Z drugiej strony, premiera ‚Cyberpunka’ wiele nas nauczyła. Był to impuls i motywacja do zmian – jesteśmy przekonani, że trwająca transformacja studia sprawi, że w przyszłości będziemy działać lepiej.

CD Projekt rozpocznie w tym roku realizację dwóch ogromnych projektów. Taka informacja została podana przez prezesa spółki – na razie jednak nieznane są szczegóły któregokolwiek ze wspomnianych przedsięwzięć. Cyberpunk 2077 to cenna lekcja dla firmy CD Projekt. Nieudana premiera zmotywowała zarząd to rozpoczęcia procesu transformacji zakładającego lepszy sposób kontroli postępów. Dodatkowo zdecydowano się na zastosowanie „agile” – metody polegającej na dzieleniu poszczególnych segmentów pracy na pomniejsze etapy. Ma to pomóc w sprawniejszej realizacji większych projektów.Podjęte kroki (a przy okazji m.in. zakup nowego studia w Kanadzie) docelowo zwiększą wydajność zespołów deweloperskich i pozwolą na. Ambitnymi planami podzielił się prezes CD Projekt, Adam Kiciński, w rozmowie z ISBtech:Mężczyzna nie omieszkał również wspomnieć o Cyberpunku 2077 i jego wpływie na decyzje podjęte przez zarząd. Warto jednak zwrócić uwagę, że Adam Kiciński dosyć sprawnie omija temat nieudanej premiery, przez co jego wypowiedź brzmi nieco jak formułka osób z działu PR:Przy okazji potwierdził, żejeśli chodzi o kwestię podejmowania ważnych decyzji i inicjatyw. Zarząd nadal jednak przygląda się wszystkim działaniom.Cóż – zobaczymy co z tego wyjdzie. Gracze bez wątpienia darzą CD Projekt nieco mniejszym zaufaniem z powodu Cyberpunka 2077. Niedługo jednak swoją premierę ma mieć ogromna aktualizacja oraz specjalna wersja gry na konsole nowej generacji. Oficjalnego oświadczenia nadal jednak brak.Źródło: ISBtech, Stockwatch / Foto. CD Projekt