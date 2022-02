Netflix z nowymi grami. Na jedną z nich warto zwrócić szczególną uwagę

Aktualizacja biblioteki.

Netflix uaktualnił swoją bibliotekę gier

Netflix zaktualizował właśnie swoją bibliotekę gier mobilnych. Subskrybenci mogą zagrać teraz bez dodatkowych opłat w Hextech Mayhem oraz Dungeon Dwarves. Ten pierwszy tytuł był już dostępny od pewnego czasu dla części Polaków – dopiero teraz jednak został udostępniony wszystkim konsumentów.Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że Netflix ma naprawdę ambitne plany jeśli chodzi o ekspansję na gamingowym rynku. Wkrótce spodziewać się możemy np. produkcji wieloosobowych, których celem będzie angażowanie użytkowników przez dłuższy czas. Na razie platforma proponuje wyłącznie mniej lub bardziej wymagające tytuły mobilne. Właśnie jesteśmy świadkami rozszerzenia tej oferty.Jeśli śledzicie zmiany w bibliotece Netflix Gry , to zapewne niektórzy z Was zauważyli obecnośćod Riot Games. Dopiero teraz koncern zdecydował się na jej powszechny debiut i warto rzucić okiem na tę pozycję. Dlaczego? Przede wszystkim z tego powodu, że. Standardowa cena na Steamie wynosi bowiem 36 złotych (teraz trwa promocja z okazji Chińskiego Nowego Roku).Hextech Mayhem opisywane jest jako „dynamiczna i pełna rytmu biegana platformówka”. Zadaniem gracza jest sianie chaosu, unikanie przeszkód i usiłowanie skonstruowania najpotężniejszej bomby w dziejach świata. Jeśli więc myśleliście nad zakupem produkcji na PC, to teraz możecie ją sprawdzić „za darmo” na Netflixie.Kolejną propozycją jestzałożonego przez twórcę popularnego Club Penguin. Ta gra została umieszczona w lutowej rozpisce nowości, o której informowaliśmy Was kilka dni temu. Co ciekawe – jest to pierwszy niezależny tytuł w bibliotece platformy.Mamy tu do czynienia z dosyć prostą grą, gdzie zadaniem gracza jest z. Pozycja cechuje się zaawansowanym systemem progresji, w ramach której zdobywamy kolejne poziomy, rozszerzamy umiejętności specjalne i gromadzimy nowy sprzęt oraz broń.Przypominamy, że wszystkie gry dostępne za pośrednictwem Netflixa są darmowe (dla subskrybentów platformy) i nie oferują mikrotransakcji.Źródło i foto: Netflix