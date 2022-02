Xbox Game Pass – poznaliśmy premiery na pierwszą połowę lutego

Będzie w co grać.

Xbox Game Pass - w co zagramy w lutym?

Źródło: Xbox

Lista dodawanych gier:





Contrast (Chmura i Konsola) – 3 lutego

Dreamscaper (Chmura, Konsola i PC) – 3 lutego

Telling Lies (Chmura, Konsola i PC) – 3 lutego

Besiege (Chmura, Konsola i PC) – 10 lutego

CrossfireX (Konsola) – 10 lutego

Edge of Eternity (Chmura, Konsola i PC) – 10 lutego

Skul: The Hero Slayer (Chmura, Konsola i PC) – 10 lutego

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Chmura, Konsola i PC) – 10 lutego

ARK: Ultimate Survivor Edition (Chmura, Konsola i PC) – 14 lutego

Infernax (Chmura, Konsola i PC) – 13 lutego

Control (Chmura, Konsola i PC)

Code Vein (Chmura, Konsola i PC)

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Konsola i PC)

The Medium (Chmura, Konsola i PC)

Project Winter (Chmura, Konsola i PC)

The Falconeer (Chmura, Konsola i PC)

Microsoft udostępnił właśnie listę gier, które pojawią się w ofercie usługi Xbox Game Pass na przestrzeni pierwszej połowy lutego. Subskrybenci mogą spodziewać się debiutu dziesięciu tytułów (m.in. ARK: Ultimate Survivor Edition czy CrossfireX). Poinformowano również o nadchodzącej czystce biblioteki. Xbox Game Pass regularnie wzbogaca się o nowe tytuły i w sieci regularnie pojawiają się wieści na ten temat. Koncern ma w zwyczaju dawać konsumentom znać o premierach dwa razy w przeciągu każdego miesiąca. Oczywiście zdarzają się wyjątki – zwłaszcza wtedy, gdy do usługi zmierza naprawdę głośny tytuł. Okej, w co więc przyjdzie zagrać użytkownikom w lutym?Pierwsza połowa lutego to dosyć wybuchowa mieszanka. Uświadczymy bowiem obecności wysokobudżetowych gier pokroju(w wersji Ultimate Survivor Edition, czyli ze wszystkimi dodatkami) czy. Nie zabraknie jednak również produkcji niezależnych stawiających na niecodzienne podejście do zabawy. Za przykład niech posłuży– dosyć surrealistyczny tytuł łączący w sobie elementy RPG oraz gatunku roguelike.Poniżej znajdziecie spis wszystkich nowości, które pojawią się w ofercie Xbox Game Pass w pierwszej połowie lutego – wraz z datami oraz docelowymi platformami.Jeśli chodzi o niezbyt dobre wiadomości, to jużz biblioteki Xbox Game PassW komentarzach koniecznie dajcie znać, na które nowości czekacie najbardziej!