Bloodborne za darmo na PC. Zagraj w fanowski projekt jak z pierwszego PlayStation

Tak wyglądało by Bloodborne, gdyby powstało w latach 90 na Sony PS1

Pobierz za darmo BloodbornePSX na PC, czyli bezpłatny retro port na komputery z Windowsem

Zobacz również:

Większość gier action RPG typu soulslike stworzonych przez japońskie studio FromSoftware można doświadczać także na PC. Jednak nie Bloodborne, w którym trafiamy do mrocznej krainy stylizowanej na XIX-wieczną Anglię. Na ewentualny komputerowy port wciąż musimy poczekać, ale jeden z fanów wziął sprawę w swoje ręce, dzięki czemu możemy sprawdzić projekt specjalnie stylizowanego Bloodborne jak z dawnych czasów elektronicznej rozrywki.BloodbornePSX jest nie tyle remakiem, co demakiem oryginalnej produkcji. To mniej popularne od remaku określenie, oznacza specjalny regres w danej grze i cofnięcie jej do starszej epoki. W przypadku BloodbornePSX, stworzono fanowski projekt, który miałby udawać Bloodborne z ery pierwszej konsoli Sony PlayStation (PS1 miało premierę na przełomie 1994 i 1995 roku, a PS2 w 2000 roku). Na pierwszy rzut oka widać oprawę bardzo przypominającą jakość z PS1. Poza uproszczonymi modelami, podstawowymi efektami graficznymi czy animacjami, Lilith Walther (autor projektu) osiągnął też specyficzne dla oryginalnego PlayStation pływanie grafiki związane z brakiem obliczeń konsoli na liczbach zmiennoprzecinkowych.Nawet sterowanie zostało dostosowane do niegdysiejszych standardów. W końcu pierwszy kontroler do konsoli Sony nie miał analogowych grzybków, a sam d-pad. Poza klawiaturą (bez myszki), sterowanie można przełączyć na gamepada, ale właśnie także w formie stylizowanej na leciwe Sony PlayStation. Zadbano nawet o takie smaczki, jak dodanie efektu przypominającego obraz z monitora lub telewizora CRT włącznie ze starymi, prawie kwadratowymi proporcjami ekranu 4:3.Lilith Walther odtworzył tylko część gry, co i tak jest ogromnym osiągnięciem. Wydaje się, że całkiem wiernie została odwzorowana pierwsza strefa Yharnam, włącznie z bossami. Zamieszczony na jego kanale na YouTube gameplay z pełnym przejściem trwa niecałe 4 godziny. Projekt doczekał się już nawet patcha i obecnie można znaleźć wersję 1.02. BloodbornePSX pobierzecie całkowicie za darmo z dedykowanej strony projektu na itch io. Plik archiwum zamieszczony na serwerze waży jedyne 142 MB, a po rozpakowaniu 342 MB (nie wymaga instalacji), co nie dziwi biorąc pod uwagę dużo mniejsze skomplikowanie grafiki w starych grach.Źródło: theverge / Foto tytułowe: własne (BloodbornePSX)