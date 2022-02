It Takes Two doczeka się filmowej adaptacji

To może się udać!



Już wkrótce doczekamy się ekranizacji It Takes Two, gry roku 2021. Szczegóły projektu nie są na ten moment znane – wiadomo wyłącznie, iż za produkcję odpowiadać będzie wytwórnia dj2 Entertainment mająca na swoim koncie m.in. film Sonic The Hedgehog.



Nadchodzi ekranizacja It Takes Two

It Takes Two miało swoją premierę w marcu ubiegłego roku i praktycznie od razu spotkało się z ciepłym odbiorem przez graczy oraz recenzentów. Kooperacyjna produkcja autorstwa deweloperów ze studia Hazelight Studios okazała się najchętniej nagradzanym tytułem 2021 roku - zyskała nawet miano gry roku podczas ostatniej edycji wydarzenia



Wygląda na to, że przygody Cody’ego oraz May nie zostaną tak szybko zapomniane. Serwis wkrótce doczekamy się filmowej adaptacji gry It Takes Two. To jedyna cenna informacja jaka została obecnie podana. Oprócz tego doczekaliśmy się publikacji oficjalnych oświadczeń przez obydwie strony.



Już wkrótce doczekamy się ekranizacji It Takes Two, gry roku 2021. Szczegóły projektu nie są na ten moment znane – wiadomo wyłącznie, iż za produkcję odpowiadać będzie wytwórnia dj2 Entertainment mająca na swoim koncie m.in. film Sonic The Hedgehog.It Takes Two miało swoją premierę w marcu ubiegłego roku i praktycznie od razu spotkało się z ciepłym odbiorem przez graczy oraz recenzentów. Kooperacyjna produkcja autorstwa deweloperów ze studia Hazelight Studios okazała się najchętniej nagradzanym tytułem 2021 roku - zyskała nawet miano gry roku podczas ostatniej edycji wydarzenia Golden Joystick Awards Wygląda na to, że przygody Cody’ego oraz May nie zostaną tak szybko zapomniane. Serwis Variety otrzymał bowiem potwierdzone informacje o podjęciu współpracy przez Hazelight Studios i wytwórnię dj2 Entertainment. Oznacza to, iż. To jedyna cenna informacja jaka została obecnie podana. Oprócz tego doczekaliśmy się publikacji oficjalnych oświadczeń przez obydwie strony.