Sony kupuje Bungie, twórców Destiny i Halo

Piorunująca wiadomość.

Sony kupuje Bungie za 3,6 mld dolarów

Oj dzieje się w tym roku w branży gier wideo. Najpierw Take-Two Interactive kupiło Zyngę za 12,7 mld dolarów. Później Microsoft sięgnął po rekordową kwotę 68,7 mld dolarów (ok. 273 mld złotych!), celem zakupu Activision Blizzard. Dziś na ruch giganta z Redmond odpowiada Sony, choć posunięcie można nazwać "wydaniem drobnych". Właściciel praw do marki PlayStation nabył Bungie, twórców serii Halo oraz Destiny.Bungie to amerykański producent gier komputerowych. Firmę założono w maju 1991 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Microsoft przejął Bungie w 2000 roku, po czym w 2001 roku powstało słynne Halo: Combat Evolved. Bungie w październiku 2007 roku oddzieliły się od Microsoftu, stając się niezależną firmą. Prawa do serii Halo zachował Microsoft.W 2010 roku Bungie podpisało umowę wydawniczą z Activision, czego owocem było Destiny z 2014 roku. W styczniu 2019 roku Bungie zakończyło współpracę z Activision. Teraz podmiot przejdzie pod skrzydła Microsoftu za 3,6 mld dolarów, czyli ok. 14,4 mld złotych.Bungie ma zachować niezależność. Jak będzie naprawdę, pokaże przyszłość. Według deklaracji Bungie pozostanie studiem multiplatformowym. Interesujące.Według danych przekazywanych przez GamesIndustry.biz rozmowy obu stron trwały nawet 6 miesięcy i nie mają wiele wspólnego z ruchami Microsoftu. W drodze są kolejne przejęcia.Źródło: PlayStation