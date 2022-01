Xbox Game Pass: nowości na początek lutego

Będzie w co grać.

Xbox Game Pass na początek lutego to m.in. Dying Light 2

Microsoft podzielił się właśnie listą gier, które trafią do usługi Xbox Game Pass na przestrzeni pierwszego tygodnia lutego. Większość osób z pewnością ucieszy się na wieść, że w dniu swojej premiery bibliotekę zasili „Dying Light 2 Stay Human”. To oczywiście nie wszystko.Gigant z Redmond ma na rozpoczęty niedawno rok niezwykle ambitne plany. Jednym z nich jest rzecz jasna zwiększenie zainteresowania usługą Xbox Game Pass . Nie stanie się to jednak bez oferowania coraz to ciekawszych produkcji. Już w styczniu mieliśmy do czynienia z naprawdę ciekawymi nowościami. Wszystko wskazuje na to, że luty będzie pod tym względem jeszcze ciekawszy.Każdego tygodnia mamy do czynienia z publikacją specjalnego artykułu zawierającą listę premier w Xbox Game Pass. Teraz poznaliśmy gry, które zadebiutują w okresie 31 stycznia – 4 lutego . Najgorętszym debiutem będzie oczywiście. Długo wyczekiwany tytuł od polskiego studia Techland pojawi się w bibliotece platformy już 4 lutego, czyli w dniu swojej światowej premiery.