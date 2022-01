Cyberpunk 2077: nowe doniesienia o aktualizacji 1.5 i wersji na next-geny

Ogromny update zbliża się wielkimi krokami.

Cyberpunk 2077 w wersji na next-geny już niedługo

New base Cyberpunk key art, this is a relaunch. https://t.co/6b5YSbqaeC — Tyler "Passionate Gamer" McVicker (@Tyler_McV) January 30, 2022

Wszystko wskazuje na to, że Cyberpunk 2077 już niedługo doczeka się aktualizacji oznaczonej numerem 1.5 oraz dedykowanej wersji na konsole nowej generacji. Takie wnioski wysnuto po dostrzeżeniu innej grafiki promocyjnej na PlayStation 5 oraz Xbox Series X.Już od dłuższego czasu w sieci pojawiają się liczne doniesienia na temat zbliżającej się wielkimi krokami aktualizacji do gry Cyberpunk 2077 . Update ma być ogromny i traktowany praktycznie jako druga premiera tego samego projektu. Co więcej – wraz z nim pojawi się wyczekiwana wersja na next-geny. Właśnie pojawiły się świeże poszlaki potwierdzające tok myślenia społeczności.Byliśmy już świadkami plotek odnośnie Samurai Edition oraz odkryć w kodzie produktu na platformie Steam . Teraz przyszedł czas na zupełnie nowy artwork, który według PlayStation Game Size (godne zaufania konto na Twitterze) zastąpi już niedługo główną grafikę promocyjną wyświetlaną np. w PS Store. Niezbyt często mamy do czynienia z takimi zabiegami – dlatego też nie bez powodu pojawiły się domysły o sporym znaczeniu przyszłej aktualizacji.Podobne zdanie ma– popularny twórca internetowy oraz dosyć wiarygodny leaker (przynajmniej jeśli chodzi o Cyberpunka 2077). Według niego, a zmiana tzw. key art stanowi wyłącznie potwierdzenie tych doniesień. Byłoby to zgodne z wcześniejszymi plotkami, według których nadchodzący update będzie traktowany tak naprawdę jako ponowny debiut gry.