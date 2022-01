Zmiany w subskrypcji Xbox Game Pass. Microsoft będzie bardziej sprzyjał klientom

Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynku wymusił bardziej sprzyjające konsumentom działania subskrypcji

Usługa Xbox Game Pass ma się naprawdę bardzo dobrze z racji kompleksowego oferowania szerokiego pakietu gier na PC, konsole Microsoft Xbox i w chmurze Xbox Cloud Gaming (a dodatkowo zawiera się w niej abonament EA Play) przy akceptowalnej dla wielu użytkowników cenie. Obecnie ma aż 25 milionów abonentów (we wszystkim wariantach, nie tylko w samym Xbox Game Pass Ultimate ze wszystkimi korzyściami). Jednak model działania subskrypcji nie spodobał się brytyjskiemu regulatorowi rynku, co na początku zaowocuje zmianami w Wielkiej Brytanii, ale później też dla innych regionów na świecie.Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynku (CMA - Competition and Markets Authority) zgłosił zastrzeżenie dla modelu, w jakim działają odnowienia abonamentu Microsoft Xbox Game Pass i Microsoft Xbox Live Gold. CMA zidentyfikował szereg problemów, które mogły doprowadzić do nieświadomego odnowienia u części użytkowników subskrypcji Microsoftu związanych z grami. Po interwencji CMA, twórcy Windowsa i Xboxa zgodzili się na kilka modyfikacji.