Epic Games będzie rozdawał gry przez cały 2022 rok

Epic Achievements były pierwszym krokiem do wprowadzenia pełnych profili graczy do sklepu. Profile dadzą graczom miejsce, w którym będą mogli zobaczyć wszystkie swoje osiągnięcia w jednym miejscu, śledzić czas gry w swojej bibliotece i nie tylko. Usłyszeliśmy wiele opinii od graczy na temat zarządzania biblioteką i pobieraniem, dlatego zamierzamy aktywnie zająć się tymi kwestiami w nadchodzącym roku. Obejmuje to możliwość określania priorytetów i kolejkowania wybranych gier do pobrania, więcej opcji pomagających w filtrowaniu i organizowaniu biblioteki, wyświetlanie większej liczby gier w widoku biblioteki oraz możliwość przeglądania biblioteki poza launcherem.

Ubiegły rok był dosyć udany dla platformy Epic Games Store – tak przynajmniej wynika z oficjalnych statystyk udostępnionych przez spółkę Tima Sweeneya. Przybyło sporo nowych użytkowników, którzy chętnie wydawali pieniądze na gry. Stało się to głównie dzięki licznym akcjom rozdawniczym i wszystko wskazuje na to, że polityka firmy w tym aspekcie się zbyt prędko nie zmieni. Epic Games Store to platforma pozbawiona kluczowych funkcji i działająca naprawdę tragicznie. Mimo wszystko użytkownicy coraz chętniej z niej korzystają oraz przymykają oko na karygodne niedociągnięcia, których próżno szukać u konkurencji. Oczywiście rozwiązaniem tej zagadki są darmowe gry rozdawane przez firmę wszystkim chętnym. Taki model biznesowy najwidoczniej się sprawdza.W sieci pojawiło się właśnie. Okazuje się, że przez minione 12 miesięcy przyciągnął on. Łącznie jest ich już 194 milionów, co przełożyło się na wynik 840 milionów dolarów wydanych za pośrednictwem Epic Games Store. Jest tu jednak pewien haczyk.Niewiele osób zdaje się kupować gry od innych producentów niż Epic Games. Wydano na nie „wyłącznie” 300 milionów dolarów, co pozwala sądzić, że większość osób tak czy siak wykorzystuje platformę głównie jako launcher do Fortnite czy do odbierania darmowych produkcji. No właśnie –. Użytkownicy odebrali z kolei ponad 765 milionów egzemplarzy oferowanych w ten sposób tytułów.W bibliotece Epic Games Store odnaleźć możemy obecnie 917 gier, co jest niemalże dwukrotnie większym wynikiem niż w momencie zakończenia 2020 roku. Firma chce oczywiście poszerzać katalog dostępnych tytułów, lecz nacisk ma zostać ponownie nałożony również na rozdawnictwo. Nie jest planowana rezygnacja z takiej polityki iTo jednak nie koniec planów. Epic Games chce wprowadzić m.in. narzędzie pozwalające deweloperom na samodzielne opublikowanie gry na platformie. Ma to wspomóc niezależnych twórców, którzy chcieliby w prosty i szybki sposób przedstawić ludziom swój projekt.Co jeszcze? Jak możemy wyczytać z oświadczenia:Poprawie ma ulec również działanie samego launchera. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo obecnie korzystanie z niego to prawdziwy koszmar.Źródło i foto: Epic Games