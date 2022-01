Zwariowany kontroler. Zagrał w GTA V na zmodyfikowanym rowerze

Pedałuj zamiast wciskać gaz sterując samochodami i motorami w GTA V

GTA V na rowerze, a nawet klasycznym Game Boyu

Czterema grami chyba najczęściej używanymi do zwariowanych projektów dostępnych w sieci są Doom, Minecraft, Skyrim i GTA V. Ostatnia produkcja stała się podstawą do wdrożenia wyjątkowo nietypowego kontrolera przez hiszpańskiego youtubera, który jest dopiero początkującym elektronikiem.Na kanale David programa można zobaczyć film (uprzedzam, że po hiszpańsku, ale można włączyć napisy po angielsku), w którym autor objaśnia cały proces przekształcenia stacjonarnego roweru treningowego w kontroler do GTA V. David umieścił na kole zamachowym sześć magnesów i podłączył układ na konstrukcji do specjalnie zaprogramowanego Raspberry Pi. Pedałowanie zapewnia ruch pojazdami w grze. Sygnał z roweru przetworzony przez Malinę Pi trafia do gamepada zamiast wciskania spustu.Niestety metoda ma dwie poważne wady. Nadaje się tylko dla samochodów i motocykli z racji na inny typ sterowania rowerami, które przecież byłyby najbardziej immersyjne z takim niestandardowym kontrolerem. Drugą jest konieczność dodatkowego obcowania z gamepadem lub klawiaturą i myszką. Sam rower nie jest w stanie przekazywać pełnego zestawu ruchów do GTA V. Oczywiście pedałowanie odpowiadałoby tylko za przyspieszenie (zamiast triggera z gamepada), ale aż się prosi, żeby zamontować na stałe gamepada w kierownicy roweru treningowego. Kompleksowy rowerowy kontroler byłby bardziej eleganckim rozwiązaniem.To oczywiście nie pierwszy raz, kiedy widzimy GTA V w nietypowym wydaniu. Niedawno mogliście przeczytać ood Nintendo. No, może nie dosłownie na nim. Inny youtuber stworzył kartridż z WiFi, dzięki któremu mógł stremować filmy lub właśnie rozgrywkę z gier wprost na klasyczną konsolę przenośną. Samo GTA V działo wtedy na zdalnym komputerze.