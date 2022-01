Daemon X Machina za darmo w Epic Games Store. Wciel się w operatora bojowego mecha

Daemon X Machina bezpłatnie w Epic Games Store. Postapokaliptyczna akcja z mechami

Odbierz z Epic Games Store grę Daemon X Machina, za tydzień Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko

Jak co czwartek, możemy bezpłatnie odebrać przez tydzień kolejną grę dzięki trwającej już latami akcji rozdawniczej Epic Games Store. Tym razem autorzy Fortnite umożliwiają nam darmowe dopisanie do swojego konta w launcherze Epica gry akcji, w której kierujemy wielkimi bojowymi mechami potrafiącymi latać. Co istotne, produkcja właśnie zasiliła bibliotekę usługi grania w chmurze Nvidia GeForce Now w ramach ostatniej aktualizacji bazy zgodnych tytułów.Jak przeczytamy na karcie produktu w Epic Games Store - "Wskocz do akcji w postapokaliptycznym świecie i pokieruj mechanicznym Arsenalem, którego można swobodnie personalizować. Dołącz do innych najemników, by obronić ludzkość przed oszalałymi maszynami oraz gigantycznymi robotami. Jesteś Outerem - przedstawicielem nowej ludzkiej rasy powstałej w następstwie katastrofy znanej jako Moonfall. Jako najemnik organizacji Orbital stajesz na samej linii frontu w desperackiej wojnie, której stawką jest przetrwanie ludzkości. Wrogiem są oszalałe, zbuntowane przeciwko swoim ludzkim stwórcom SI zwane Immortalsami.""Przejmij kontrolę nad w pełni konfigurowalnym mechem Arsenal i połącz siły z podobnymi sobie najemnikami, aby wypełnić misje i raz na zawsze pokonać Immortalsów. Pamiętaj jednak, że w wojnie, w której uczestniczą najemnicy, dzisiejszy sprzymierzeniec jutro może zostać Twoim wrogiem. Wizjoner Kenichiro Tsukuda i pionierski projektant mechów Shojiego Kawamoriego stworzyli nową generację niesamowicie szybkich, pełnych akcji walk mechów."Tak jak zwykle, aby wejść w posiadanie promocyjnej darmowej gry z Epic Games Store, należy wejść w jej kartę produktu () i po zalogowaniu się aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Później po kilku dodatkowych prostych ruchach wejdziemy na stałe i to zupełnie bezpłatnie w posiadanie gry. Alternatywnie możecie poszukać jej w dziale sklepu launchera