Crysis 4 oficjalnie potwierdzony. Crytek pracuje nad nowym pogromcą mocnych PC

Crytek powraca z nową odsłoną Crysisa, ale nie zapomina o rozwoju Hunt: Showdown

Premiera Crysisa 4 na pewno nie nastąpi szybko, projekt jest w bardzo wczesnej fazie rozwoju

Seria Crysis już od pierwszej części była naprawdę wymagająca dla komputerów. Nawet po latach używano jej jako benchmarku dla zestawów PC. Trzeba było odczekać sporo czasu, aby typowy niezbyt drogi komputer dla gracza mógł uruchomić ją na najwyższych ustawieniach. Crysis 2 dostępny też na konsolach nie był już taką rewolucją, ale Crysis 3 znów przez bardzo długo gościł w zestawieniach podczas testów i zachwycał oprawą. Teraz nadchodzi Crysis 4.Niemiecka firma Crytek odpowiedzialna za Crysisa i silnik CryEngine od lat milczała w temacie swojej głównej serii gier. Ostatnio otrzymaliśmy remastery, ale brak było zupełnie nowej części. Rozwijano oczywiście też silnik CryEngine. Teraz można powiedzieć, że reedycje Crysisa mogły być pewną próbą odczytywania nastrojów graczy i chęcią powrotu Crysisa do świadomości społeczności fanów elektronicznej rozrywki.Wczoraj studio oficjalnie potwierdziło pracę nad Crysisem 4. Teoretycznie gra nawet nie musi się tak finalnie nazywać, to tylko roboczy tytuł. CEO Avni Yerli stwierdził też, że Crytek szuka pracowników z powodu rozpoczęcia procesu tworzenia nowego Crysisa. W firmie jest nieco wolnych stanowisk do obsadzenia, więc zachęca wszystkich zainteresowanych specjalistów, do możliwości współtworzenia Crysisa 4. Dodał również, że Crytek planuje wciąż rozwijać swoją sieciową strzelankę Hunt: Showdown. Można spodziewać się nowej zawartości w tym roku, a nawet w późniejszym czasie.Poza lakonicznym komunikatem i niepokazującym realnej grafiki z gry teaserem, nie dowiedzieliśmy się w zasadzie nic konkretnego. Na pewno projekt jest we wczesnej fazie i po prostu studio nie za bardzo ma czym się pochwalić, choć Avni Yerli zaznaczył, że wkrótce można liczyć na kolejne informacje czy wizualne materiały. Firma chce tworzyć trendy i wyznaczać standardy, więc najprawdopodobniej znów celuje w wyjątkowo zaawansowaną grafikę. Zapowiada się kolejna gra z serii, która zrobi wielkie wrażenie pod kątem jakości oprawy i technologii. Kiedy będzie miała swoją premierę? Tego jeszcze nie wiadomo.Źródło i foto: Crytek / własne