PlayStation Plus na luty. Poznaliśmy pełną ofertę

PS Plus na luty nie zachwycił użytkowników

EA Sports UFC 4

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

Planet Coaster: Console Edition

Sony podzieliło się ofertą gier, które w lutym trafią w ręce użytkowników w ramach subskrypcji PlayStation Plus. Już niedługo „za darmo” będzie można pobrać EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition oraz Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep.Mamy do czynienia z dosyć niespotykaną sytuacją, gdyż po raz pierwszy od wielu miesięcy nie udało się graczom przewidzieć tego, co znajdzie się w PS Plus. Japoński koncern utrzymał wszystko w tajemnicy – społeczność dzięki temu przez kilka dni dłużej łudziła się, że otrzyma zestaw naprawdę świetnych produkcji. Czy tak się finalnie stało? Śmiem wątpić.Dwie z nich trafią zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5 – mowa o EA Sports UFC 4 oraz Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Posiadacze konsoli nowej generacji ucieszą się z kolei na wieść o ekskluzywności Planet Coaster: Console Edition. Jeśli nie kojarzycie żadnej z powyższych pozycji, to poniżej znajdziecie opis (pochodzący od Sony) każdej z nich.- bez względu na to, jak i gdzie grasz, EA Sports UFC 4 stawia cię w centrum każdej walki. Rozwijaj i dostosowuj swoją postać dzięki ujednoliconemu systemowi progresji we wszystkich trybach. Przejdź drogę od nieznanego amatora do supergwiazdy UFC w nowym trybie kariery lub zmierz się z całym światem w nowych bitwach Blitz Battles lub Mistrzostwach Świata Online, aby zostać niekwestionowanym mistrzem. Płynne kombinacje od klinczu do ciosu oferują bardziej elastyczną i autentyczną rozgrywkę w stójce, podczas gdy przebudowana mechanika obaleń i parteru zapewnia większą kontrolę w tych kluczowych fazach walki.- Rozbijaj szkielety, pokonuj smoki i walcz z gigantycznymi golemami w tej pierwszej przygodzie w Wonderlands, inspirowanej grą Borderlands. Przeżyj uznaną misję z 2013 roku, od której wszystko się zaczęło, w tej samodzielnej kampanii pełnej fantazji, zabawy i gór magicznych łupów! Wybierz jednego z sześciu unikalnych Łowców Skarbców, z których każdy posiada charakterystyczne dla siebie umiejętności i potężną budowę, i wkrocz do chaotycznych bitew fantasy w pojedynkę lub w kooperacji. Wykorzystaj wzmocnioną broń palną, aby przedrzeć się przez zdradzieckie lasy, upiorne krypty i przerażające fortece. Uważaj jednak: Twoja podróż może zmienić się w jednej chwili za sprawą radośnie chaotycznych kaprysów Tiny.- zaskocz i zachwyć tłumy, budując wymarzoną kolejkę górską i zarządzając prawdziwie żywym światem z niezrównaną dbałością o szczegóły. Niezależnie od poziomu Twoich umiejętności, wciel swoje pomysły w życie. Wykorzystaj Blueprints, aby szybko umieścić ponad 700 gotowych obiektów, w tym podstawki, obiekty i scenerie; buduj od podstaw dzięki szczegółowej konstrukcji element po elemencie lub przekształcaj teren za pomocą narzędzi do zmiany ukształtowania terenu. Prowadzenie parku jest równie proste. Goście reagują w czasie rzeczywistym, gdy Ty ustalasz ceny, umieszczasz scenerie i instalujesz nowe, ekscytujące atrakcje.Gracze nazywają powyższą ofertą „jedną z najgorszych w historii PS Plus”. Krytyka dotyczy głównie Tiny Tina’s Assault on Dragoon Keep. Jest to bowiem samodzielne rozszerzenie do Borderlands 2, które było już rozdawane przez Sony w 2019 roku. Co więcej – jest ono niezwykle krótkie. Dodatkowo użytkownikom nie podoba się oferowane EA Sports UFC 4. Rozdawanie gier sportowych tego typu jest traktowane przez wielu jako cięcie kosztów i pójście po najmniejszej linii oporu.Zresztą – spójrzcie na poniższe opinie subskrybentów:Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że doczekamy się lepszej oferty w marcu. Warto jednak pamiętać, iż do 31 stycznia możecie jeszcze skorzystać ze styczniowej biblioteki PS Plus . Jeśli więc nie odebraliście Persona 5 Strikers, Dirt 5 oraz Deep Rock Galactic, to warto się pospieszyć. Powyżej opisana oferta wejdzie w życie 1 lutego.Źródło i foto: Sony