Złoty czołg w World of Tanks do wylicytowania na Allegro WOŚP

Prestiżowa nagroda dla dobrego człowieka.

Złoty czołg w World of Tanks

PZ V/IV Alpha – unikatowa wersja czołgu PZ V/I rozdawana graczom podczas testów alpha gry 11 lat temu

– unikatowa wersja czołgu PZ V/I rozdawana graczom podczas testów alpha gry 11 lat temu AMBT – najnowszy czołg premium w grze

– najnowszy czołg premium w grze OBJ268v5 – połączenie czołgu ciężkiego oraz niszczyciela czołgów

– połączenie czołgu ciężkiego oraz niszczyciela czołgów WZ-111 Qilin – Czołg z jedynym w swoim rodzaju stylem 3D

Aukcje Allegro WOŚP to prawdziwa skarbnica licytacji fantastycznych przedmiotów i nietuzinkowych rzeczy niematerialnych. Z okazji 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się już 30 stycznia 2022 roku, na najpopularniejszej platformie sprzedażowej już teraz można licytować gamingowy motocykl Ducati od x-kom hulajnogę elektryczną z autografem Donalda Tuska , ale też... wypad do lumpeksu z Mają Staśko . Każdy znajdzie coś dla siebie. Na miłośników World of Tanks czeka na przykład prezent, który dodaje milion punktów do prestiżu.Firma Wargaming przygotowała wspaniałą aukcję dla graczy World of Tanks, na której można wylicytować zestaw wyjątkowych, rzadko spotykanych i trudno dostępnych czołgów, grę planszowąna motywach WoT oraz artbook z okazji 10-lecia gry. Najbardziej kuszącą z nagród wydaje się czołg Type 59 Gold, czyli specjalna edycja najbardziej pożądanego czołgu w grze.Gracz otrzyma benefit nie tylko w postaci doprawdy kozackiego skina, ale też złotej ikony czołgu na liście graczy. Jakby tego było mało, czołg za sprawą losowania nigdy nie trafi na pojazdy X poziomu, poza zabawą w plutonie z czołgiem bez specjalnego losowania.Oprócz tego zwycięzca licytacji dostanie czołgi:Jak widać jest co licytować. Licytacja trwa tutaj, a w tej chwili najwyższa oferta to 4050 złotych.Powodzenia!Źródło: mat. własny