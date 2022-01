Sony w dobę traci 20 miliardów wartości po przejęciu Acitivision Blizzard przez Microsoft

Obecnie największą mocą Microsoftu jest Game Pass, Sony nie ma analogicznej aż tak rozbudowanej usługi / Foto: własne

Sony wygrywało ekskluzywnymi tytułami, ale może coraz mocniej uginać się przed Microsoftem

Sony kojarzony z konsolami z linii PlayStation w jeden dzień doświadczył tąpnięcia cen akcji o 13 proc. na tokijskiej giełdzie. To największy spadek od kilkunastu lat, a konkretnie od października 2008 roku. Przez to wartość rynkowa Sony w dobę obniżyła się o zawrotne 20 miliardów dolarów! To nawet więcej niż kwota, za którą. A przecież jeszcze tydzień temu, to właśnie ta transakcja na kwotę 12,7 miliardów dolarów była rekordowa dla branży gier wideo. Za to Capcom Co. i Square Enix Holdings Co. nieco zyskały i podwyższyły kurs na japońskiej giełdzie o 3,7 proc.Sony utrzymuje stałą przewagę nad Xboxem w sprzedaży ekskluzywnych gier od kilku generacji konsol, ale może się to zmienić. "Sony stoi przed ogromnym wyzwaniem, aby stawić czoła tej wojnie na wyniszczenie. Ponieważ Call of Duty zostanie teraz najprawdopodobniej dodane wyłącznie do Game Pass, niekorzystne wiatry dla Sony będą tylko coraz mocniejsze." - powiedział Amir Anvarzadeh z Asymmetric Advisors. Kazunori Ito będący analitykiem z Morningstar Research dodał, że -"Sony będzie miał trudności z dorównaniem Microsoftowi pod względem pieniędzy, które może wydać na zakup popularnych marek. Spadające akcje pokazują, że inwestorzy martwią się, że Sony może nie być w stanie dalej wygrywać, jeśli rzeczywiście branża odejdzie od dotychczasowego modelu."Źródło: bloomberg / Foto tytułowe: Pixabay - własne