Dzięki moderom w God of War zagrasz nawet na Windows 7, 8 i 8.1

Tak, to możliwe.

God of War nie tylko na Windows 10 i Windows 11

Jeden z najlepszych pecetowych portów

14 stycznia God of War zadebiutował na PC. Mowa rzecz jasna o grze, która w 2018 roku podbiła serca posiadaczy PlayStation 4. Jeszcze zanim nastąpiła jej premiera na komputerach osobistych, było wiadomo, że zadziała wyłącznie na urządzeniach z systemami Windows 10 i 11. Teraz jednak moderzy opracowali metodę, która pozwala uruchomić God of War także na Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1.Rzecz jasna, dziś już mało który użytkownik domowy korzysta z systemu Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1. Jeśli jednak należysz do osób, które nie potrafią przekonać się do Windows 10 czy Windows 11, a korzystasz z maszyny, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania systemowe God of War, mod udostępniony w serwisie Nexus Mods pozwoli ci w produkcję Sony zagrać.Autorami omawianego moda są użytkownicy o pseudonimach okt04175 oraz alan2350. To ich jedyna modyfikacja, którą dotychczas podzielili się w Nexus Mods. Ale w jaki sposób mod ten działa? W skrócie wpływa on na proces wykrywania przez grę wersji systemu operacyjnego, umożliwiając uruchomienie God of War na systemach starszych niż Windows 10.Instalacja moda nie należy do najprostszych i wymaga instalacji kilku dodatkowych elementów na komputerze, ale jestem pewna, że sobie z nią poradzisz. Wspomniane elementy to DeltaPatcher dxvk-async , a także vkd3d-proton . Dodatkowo twórcy zaznaczają, by w przypadku pojawienia się błędu podczas instalacji dxvk zainstalować na komputerze też Vulkan Run Time.Instrukcję instalacji modyfikacji znajdziesz na jej stronie w serwisie Nexus Mods. Jeżeli podczas instalacji coś pójdzie nie tak, a gra przestanie się uruchamiać, napraw jej pliki za pośrednictwem platformy Steam lub Epic Games Store, w zależności od tego, gdzie kupiłeś God of War, albo odinstaluj grę i pobierz ją ponownie.Co istotne, po zmodowaniu gry, by ta działała na Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1, granie w nią na Windows 10 i Windows 11 przestaje być możliwe. Nie powinno mieć to jednak dla większości osób znaczenia.God of War został zdecydowanie przez pecetowych graczy doceniony – nie tylko za swoją fabułę, jakość rozgrywki i oprawę graficzną. Gra jest chwalona też za to, w jaki sposób stworzono jej komputerowy port. Nie dość, że wzbogacono go o takie technologie Nvidia jak DLSS i Reflex, to trudno w nim o jakiekolwiek błędy. W rezultacie God of War zdobył 97% pozytywnych recenzji na Steam.God of War kupisz w platformach Steam Epic Games Store . Grę wyceniono na 219 złotych.Źródło: TechSpot , fot. tyt. Steam