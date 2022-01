Kiedy gry od Blizzarda trafią do Game Passa? Mamy dobrą wiadomość

Xbox Game Pass otrzyma gry od Activision Blizzard

Xbox Game Pass oraz PC Game Pass wzbogacą się o gry z katalogu Activision Blizzard niedługo po domknięciu umowy. Planujemy zaoferować tak wiele produkcji, jak to tylko możliwe - mowa zarówno o już istniejących grach, jak i tych nowych.







Phil Spencer, szef marki Xbox, zdecydował się przygotować odpowiedź na liczne pytania użytkowników odnośnie obecności gier od Activision Blizzard w usłudze Game Pass. Jak można było się spodziewać - znaczna część kultowych produkcji trafi do tamtejszej biblioteki. Od razu jednak rodzi się kolejne pytanie - kiedy to nastąpi?Wczoraj (18 stycznia) mieliśmy do czynienia z dosyć niespodziewanym przejęciem Activision Blizzard przez firmę Microsoft . Na zatwierdzenie tej transakcji przez akcjonariuszy i regulatory rynkowe jeszcze nieco poczekamy, ale i tak mamy do czynienia z jednym z największych tego typu wydarzeń w historii - zwłaszcza że mało kto się spodziewał takiego obrotu spraw. Tym samym w ręce giganta z Redmond trafiły takie marki jak Diablo, World of Warcraft czy Overwatch. Nic więc dziwnego, iż społeczność graczy zaczęła zadawać od razu mnóstwo pytań.Jednym z najczęściej pojawiających się było to, kiedy możemy spodziewać się gier od Activision Blizzard w ofercie abonamentu Xbox Game Pass. Odpowiedzi udzielił właśnie Phil Spencer, szef marki Xbox. Okazuje się, że. Jak bowiem wynika z oficjalnego oświadczenia:Okej, ale co to znaczy "po domknięciu umowy"? Cóż.... Dokładny termin nie jest jeszcze znany, ale można spodziewać się, że transakcja tak ogromnych rozmiarów (bo szacowana na nawet 273 miliardy dolarów) to wyzwanie dla obydwu stron. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość. Najważniejsze, że otrzymaliśmy jakiekolwiek potwierdzenie.Zresztą - to nie jedyne sprostowanie wystosowane przez Phila. Okazuje się, że. Trudno na ten moment stwierdzić, co to dokładnie oznacza, ale raczej nie ma co się bać o utratę np. serii Call of Duty przez plaformę Sony. Tutaj także musimy poczekać na większą ilość szczegółów.Co zaś z obecnym CEO firmy Activision Blizzard? Wszystko wskazuje na to, że- przynajmniej takie krążą doniesienia. Mężczyzna ma jednak otrzymać astronomicznych rozmiarów odprawę, na co sporo osób zareagowało bardzo negatywnie. Mowa tu o kwocie na poziomie 293 milionów dolarów. Robi wrażenie.Czas pokaże, co wyniknie z tych wszystkich planów i ogłoszeń. Gracze mogą jednak chyba spać spokojnie.Źródło i foto: The Verge