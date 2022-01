Microsoft przejmuje Activision Blizzard. CoD i Diablo tylko na Xboxie?

Nie zdziwiłbym się, gdyby gry z oferty Activision Blizzard trafiły niedługo do Xbox Games Pass / Foto: własne

Co dalej z markami Activision Blizzard i strukturą przejmowanej firmy?

Dzięki temu do rodziny Xbox Games trafią takie marki jak Call of Duty, Diablo, Warcraft, Overwatch, ale też bardzo mocny na mobilnych platformach cykl Candy Crush. To kolejne wielkie studia, które wchłania(we wrześniu za 7,5 mld dolarów). Wtedy Xboxa zasiliły chociażby Doom, Quake, Wolfenstein, Fallout, Skyrim, The Elder Scrolls czy Dishonored. Microsoft ma naprawdę ogromny apetyt na zasoby konkurencji.Activision Blizzard dalej będzie kierowane przez Bobbyego Koticka, ale miałby podlegać Philowi Spencerowi, który jest dyrektorem całego Microsoft Gaming. Nie wiadomo co dalej z obecnością marek Activision Blizzard na konsolach konkurencji, ale raczej przynajmniej w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Może to być wielki cios dla Sony i jego PlayStation, ale nie uprzedzajmy wydarzeń. Zapewne wzorem Bethesdy można spodziewać się włączenia tytułów Activision Blizzard do usługi abonamentowej Microsoft Game Pass, może nawet części tytułów do Xbox Cloud Gaming.