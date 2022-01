Polak mistrzem świata w Heroes of Might and Magic III

Gratulujemy.



Niewiele jest gier, które po tylu latach od swojej premiery wciąż ogrywane są przez tak dużą rzeszę graczy, jak Heroes of Might & Magic III. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale niedawno odbyły się Mistrzostwa Świata w HoMM III. Wygrał je Polak, Marek Szczepański, posługujący się na co dzień pseudonimem Szopa666.



Polak mistrzem świata w Heroes of Might & Magic III

Heroes of Might & Magic III to strategiczna gra turowa stworzona przez New World Computing i wydana w 1999 roku przez 3DO. Trzecia część kultowego cyklu strategii do dziś cieszy się ogromną popularnością wśród graczy dzięki aktywnej scenie moderów, nieustannie tworzących do niej nowe mapy. Zainteresowanie jest tak duże, że w Heroes of Might and Magic III organizuje się nawet Mistrzostwa Świata i w takiej właśnie imprezie triumfował Polak, który za wygraną zainkasował 1000 euro.



Mistrzostwa Świata w Heroes of Might and Magic III odbywały się w formule 1 na 1 i wzięło w nich udział ponad 1000 osób. W finale Szopa666 pokonał innego Polaka o nicku Arytmetyczny. W rywalizacji do dwóch zwycięstw Szopa666 nie oddał rywalowi ani jednej wygranej. Co ciekawe, obaj zmierzyli się w 1/8 finału, gdzie również górą był Marek Szczepański. Arytmetyczny dotarł do finału drogą drabinki przegranych.



Impreza odbyła się w studio Fantasyexpo w Krakowie.



Zwycięzcy gratulujemy, a Wam polecamy ponowny wypad do Erathii lub... odkrycie tej krainy, o ile jest tu ktokolwiek, kto nie grał jeszcze w "hirołsów".







Źródło: mat. własny