Zwiedź muzeum zamków w grach. Museum of Mechanics: Lockpicking na Steam

Interesujesz się mechanikami gier? Przyjrzyj się rozwojowi minigier z otwieraniem zamków

Muzeum machaniki gier dopiero z pierwszą częścią cyklu

Wirtualne muzea nie są niczym dziwnym w czasach pandemii. Jednak zwykle mowa o przeniesieniu na ekrany realnie namacalnych dzieł kultury, które w swoich założeniach nie miały być elektroniczne. W zasadzie są też muzea związane z elektroniką czy grami, ale wciąż mowa o obiektach w rzeczywistym świecie. Tym razem podejście jest zupełnie inne. Muzeum można stworzyć też na bazie od początku wirtualnych eksponatów.Ostatnio swoją premierę na Steam miał projekt Museum of Mechanics: Lockpicking. To muzeum, w którym można znaleźć wiele zamków z najróżniejszych gier. W dużej mierze produkcja jest wystawą minigier z kolejnych lat elektronicznej rozgrywki. Zawiera w sobie mechanizmy otwierania zamków z bardzo wielu tytułów. Od oczywistych z gatunku fantasy jak np. Skyrim czy Oblivion, przez Fallouta, Sherlocka Holmesa, a skończywszy na elektronicznych zamkach z Mass Effecta, które nie mają nic wspólnego z kłódką i zapadkami.To intrygująca podróż przez rozwój mechaniki z gier, nawet tych z lat ’80 ubiegłego wieku. W jednym tytułach minigry są prostsze i mniej skomplikowane, w innych trzeba naprawdę wysilić szare komórki czy wykazać się niezłą zręcznością. W dodatku każda wystawa zawiera opis i analizę danego mechanizmu otwierania zamków. Opisywane muzeum może być nostalgiczną podróżą przez tytuły z młodości czy nawet inspiracją dla twórców gier.Museum of Mechanics: Lockpicking jak wskazuje sama nazwa, jest pierwszym projektem z cyklu Museum of Mechanics. Dim Bulb Games chce w nim zaprezentować kolejne mechanizmy znane ze świata gier wideo. Na pierwszy ogień poszły zamki. Co będzie następnym razem? Cóż, trzeba cierpliwie czekać na ogłoszenie kolejnego projektu.