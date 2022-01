Cyberpunk 2077 już wkrótce może otrzymać ogromną aktualizację

Nowe doniesienia.





Nadchodzi sporych rozmiarów aktualizacja do Cyberpunka 2077

CD Projekt RED przygotowuje się do publikacji kolejnej aktualizacji do gry Cyberpunk 2077. Część osób dotarła do nowej wersji produkcji na Steamie, co jednoznacznie wskazuje, że wkrótce doczekamy się szeregu nowości oraz poprawek. Pojawił się nawet domniemany termin debiutu łatki.Społeczność zgromadzona wokół Cyberpunka 2077 jest ostatnio zdana wyłącznie na siebie. Deweloperzy nabrali wody w usta – zarówno jeśli chodzi o komunikację na social media, jak i regularność publikacji nowych aktualizacji. Wszystko jednak wskazuje na to, że już niedługo użytkownicy będą świadkami ogromnego update’u.Przynajmniej tak wynika z informacji podanych przez redakcję Forbesa. Okazuje się, iż na Steamie pojawił się nowy build Cyberpunka 2077 zwiastujący nadchodzące zmiany. Ostatnia tego typu aktualizacja miała miejsce… 28 października ubiegłego roku. Społeczność nie doczekała się jednak wtedy żadnych wieści ze strony deweloperów.Teraz sprawa ma się nieco inaczej, gdyż swego czasu CD Projekt RED dał znać, iż gracze mogą spodziewać się aktualizacji w pierwszym kwartale 2022 roku. Nie wiadomo jednak czy odkryta wersja gry stanowi testy update’u oznaczonego numerem 1.4 (wprowadzającym sporo pomniejszych poprawek i usprawnień) czy 1.5 stanowiącego największą aktualizację produkcji w historii oraz debiut wersji na next-geny.Oczywiście gracze mają nadzieję na ten drugi scenariusz. Nic dziwnego –, niezbyt pokaźnych rozmiarów update byłby więc policzkiem wymierzonym w stronę fanów. Oliwy do ognia dolewa Forbes twierdząc, że być może już w lutym doczekamy się od razu wersji 1.5 wprowadzającej m.in. tryb Nowa Gra+.Warto też wspomnieć o ostatnich doniesieniach sugerujących debiut Cyberpunk 2077: Samurai Edition . Pracownicy studia CD Projekt RED zaprzeczyli wtedy jakoby miał nadejść „soft reset” gry, lecz kto wie… Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że wkrótce deweloperzy przerwą komunikacyjną ciszę.Źródło: Forbes / Foto. CD Projekt RED