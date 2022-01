Gra o pandemii zniknęła z dystrybucji. Twórcy „nie mogą” ujawnić powodów

Intrygująca sytuacja.





Pandemic kończy swój cyfrowy żywot

Po pierwsze, chcemy podziękować Tobie i wszystkim graczom Pandemic za lojalność i wsparcie przez cały czas. Niestety, wycofujemy aplikację Pandemic z oferty sklepów. Ciężko pracowaliśmy przez 4 lata nad Pandemic i wycofanie produktu ze sklepów nie było łatwym wyborem. Ta decyzja została podjęta z ciężkim sercem z wielu powodów, których nie możemy ujawnić.

Nie można już zakupić cyfrowej wersji gry Pandemic – zniknęła ona nagle z globalnej dystrybucji. Nie pojawiło się przy tym żadne oświadczenie deweloperów. Dopiero pytania społeczności zmotywowały twórców do poinformowania, że „nie mogą” oni ujawnić przyczyn wycofania produkcji ze sprzedaży.Niemalże trzy lata temu światło dzienne ujrzała. Zadaniem użytkownika jest powstrzymanie globalnej pandemii oraz uratowanie ludzkości przy wykorzystaniu umiejętności i zdolności specjalistów z różnych dziedzin. Produkcja zyskała na popularności w 2020 roku – nie trzeba chyba wyjaśniać dlaczego.Przez ten cały czas była dostępna na większości platform, leczoraz Sklepu Play i App Store. Społeczność graczy niedługo potem dostrzegła brak możliwości zakupu cyfrowej wersji produkcji, lecz deweloperzy nie spieszyli się ze sprostowaniem całej sytuacji.Pomogło dopiero pytanie skierowane do pomocy technicznej firmy Asmodee. Jak możemy wyczytać w oficjalnym komunikacie:Trzeba przyznać, że jest to dosyć intrygujące oświadczenie. Warto też dodać, iż. Na razie grę można kupić jeszcze na konsolach Xbox (zniknie stamtąd 31 stycznia) oraz na Nintendo Switch (zniknie stamtąd 31 lipca). Oczywiście społeczność zaczęła snuć własne teorie na ten temat.Najbardziej racjonalnym scenariuszem wydaje się kupno Board Game Arena przez studio Asmodee. Prawdopodobnie to na tę platformę trafi wkrótce Pandemic. Trudno w takim razie zrozumieć tak nagłą decyzję o pozbyciu się produkcji z innych sklepów bez poinformowania o tym graczy. Chodzą też plotki, że przygotowywana jest nowa wersja tytułu będącą grą usługą.Nie zabrakło także teorii spiskowych, lecz w nie raczej nie warto się zagłębiać.Źródło: Reddit , Asmodee